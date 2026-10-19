Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Campeonato Uruguayo | Clausura | Club Atlético Peñarol

repasando la once

¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato Uruguayo a falta de un partido?

Liverpool es nuevo líder del Clausura tras la victoria ante Peñarol. El partido entre Nacional y Deportivo Maldonado de esta noche es clave para ambas tablas.

Recta final del Campeonato Uruguayo.

Recta final del Campeonato Uruguayo.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En el Clausura destaca el empate de MC Torque ante Albion, que permitió a Liverpool recuperar el liderazgo de la tabla. Si esta noche Nacional derrota a Deportivo Maldonado, los tricolores quedarían como escoltas a una unidad del negriazul.

Pero el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado tiene otra atractivo. En caso que el fernandino se quede con los tres puntos, recortará a uno la diferencia con Peñarol en la tabla Anual.

El descenso, por su parte, está que arde. Progreso y Danubio ganaron y dan pelea, mientras que Central Español está en caída libre y quedó como uno de los tres equipos en la zona roja.

Posiciones del Campeonato Uruguayo

Resultados

  • Cerro 1-1 Cerro Largo
  • Progreso 2-0 Juventud
  • Racing 3-0 Wanderers
  • Boston River 1-0 Defensor Sporting
  • Albion 2-1 MC Torque
  • Danubio 1-0 Central Español
  • Liverpool 1-0 Peñarol
  • 20:00 - Nacional vs Deportivo Maldonado

Posiciones Clausura

  1. Liverpool - 24
  2. MC Torque - 22
  3. Peñarol - 20
  4. Nacional - 20 (-1)
  5. Deportivo Maldonado - 18 (-1)
  6. Cerro - 18
  7. Juventud - 17
  8. Progreso - 16
  9. Racing - 15
  10. Boston River -15
  11. Wanderers - 15
  12. Danubio - 10
  13. Albion - 9
  14. Defensor Sporting - 8
  15. Cerro Largo - 6
  16. Central Español - 5

Tabla Anual

  1. Peñarol - 63
  2. Deportivo Maldonado - 59 (-1)
  3. MC Torque - 57
  4. Racing - 56
  5. Nacional - 55 (-1)
  6. Liverpool - 53
  7. Wanderers - 50
  8. Albion - 43
  9. Juventud - 40
  10. Central Español - 38
  11. Boston River - 37
  12. Cerro - 36
  13. Defensor Sporting - 35
  14. Cerro Largo - 34
  15. Danubio - 32
  16. Progreso - 32

Descenso: Progreso 1.014 (71 pts), Danubio 1.071 (75 pts), Central Español 1.151 (38 pts), Wanderers 1.157 (81 pts), Cerro 1.171 (82 pts), Cerro Largo 1.188 (83 pts).

Temas

Te puede interesar