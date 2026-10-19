¿Cómo quedaron las posiciones del Campeonato Uruguayo a falta de un partido?

El descenso, por su parte, está que arde. Progreso y Danubio ganaron y dan pelea, mientras que Central Español está en caída libre y quedó como uno de los tres equipos en la zona roja.
Posiciones del Campeonato Uruguayo
Resultados
- Cerro 1-1 Cerro Largo
- Progreso 2-0 Juventud
- Racing 3-0 Wanderers
- Boston River 1-0 Defensor Sporting
- Albion 2-1 MC Torque
- Danubio 1-0 Central Español
- Liverpool 1-0 Peñarol
- 20:00 - Nacional vs Deportivo Maldonado
Posiciones Clausura
- Liverpool - 24
- MC Torque - 22
- Peñarol - 20
- Nacional - 20 (-1)
- Deportivo Maldonado - 18 (-1)
- Cerro - 18
- Juventud - 17
- Progreso - 16
- Racing - 15
- Boston River -15
- Wanderers - 15
- Danubio - 10
- Albion - 9
- Defensor Sporting - 8
- Cerro Largo - 6
- Central Español - 5
Tabla Anual
- Peñarol - 63
- Deportivo Maldonado - 59 (-1)
- MC Torque - 57
- Racing - 56
- Nacional - 55 (-1)
- Liverpool - 53
- Wanderers - 50
- Albion - 43
- Juventud - 40
- Central Español - 38
- Boston River - 37
- Cerro - 36
- Defensor Sporting - 35
- Cerro Largo - 34
- Danubio - 32
- Progreso - 32
Descenso: Progreso 1.014 (71 pts), Danubio 1.071 (75 pts), Central Español 1.151 (38 pts), Wanderers 1.157 (81 pts), Cerro 1.171 (82 pts), Cerro Largo 1.188 (83 pts).