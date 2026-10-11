Con gol de Tiziano Correa, Nacional derrotó a Central Español en el Estadio Centenario en su encuentro por la octava fecha del Torneo Clausura. Los bolsos necesitaban los puntos para seguir con chance en la tabla del campeonato mientras que su rival sigue peleando la permanencia en la divisional A.
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Con golazo de Tiziano Correa, Nacional derrotó a Central Español en el Estadio Centenario
Nacional necesitaba de un triunfo para alcanzar los primeros lugares de la Tabla del Torneo Clausura y lo obtuvo con un golazo de Tiziano Correa.