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Deportes Nacional, | Campeonato |

por el clausura

Con golazo de Tiziano Correa, Nacional derrotó a Central Español en el Estadio Centenario

Nacional necesitaba de un triunfo para alcanzar los primeros lugares de la Tabla del Torneo Clausura y lo obtuvo con un golazo de Tiziano Correa.

Tiziano Correa abrió la cuenta para Nacional.

Tiziano Correa abrió la cuenta para Nacional.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Con gol de Tiziano Correa, Nacional derrotó a Central Español en el Estadio Centenario en su encuentro por la octava fecha del Torneo Clausura. Los bolsos necesitaban los puntos para seguir con chance en la tabla del campeonato mientras que su rival sigue peleando la permanencia en la divisional A.

CENTRAL ESPAÑOL:

Emiliano Márquez (29′ Federico Pintado), Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes, Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel, Fernando Camarda, Lucas Pino, Mariano Aguilera y Raúl Tarragona.

Director técnico: Antonio Pacheco.

Suplentes: Ernesto Aramburu, Andrés Madruga, Juan Ignacio Dupont, Julián Pou, Franco Muñoz, Isaac Méndez, Facundo Sosa, Francisco Montoro y Jonathan Dellarossa.

NACIONAL:

Alexis Martín Arias, Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Camilo Cándido, Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.

Director técnico: Daniel Carreño.

Suplentes: Juan Bianchi, Agustín Rogel, Emiliano Ancheta, Nicolás Rodríguez, Santiago Silva, Rodrigo Martínez, Tomás Verón Lupi, Rubén Botta, Alejandro Martínez y Maximiliano Silvera.

Jueces: Leodán González, Martín Soppi, Ernesto Hartwig y Federico Modernell, con Diego Dunajec y Santiago Fernández en el VAR.

Cancha: Estadio Centenario

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