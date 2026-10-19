Con sufrimiento y polémica, Nacional venció a Deportivo Maldonado para ser escolta

Pero el bolso no se rendía y buscaba ampliar la diferencia. Y lo logra sobre los 78 minutos cuando un disparo de Boggio, quién ya había estado cerca, puso a Nacional 2 a 0, complicando al depor.
Y la diferencia se amplió. Pocos minutos después Calvo volvió a convertir. Solo en el área, puso una pelota en el ángulo imposible para el golero Freitas.
Pero al partido le iba a quedar emociones y sufrimiento para el tricolor. En lo último minutos, Guillermo López y Renato César descontaron para el fernandino que pese al empuje se quedó con las manos vacías.
El partido terminó con incidentes entre los jugadores y el equipo arbitral en un partido que estuvo marcada por la polémica.
Nacional
Alexis Martín Arias, Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez (58′ Santiago Silva), Luciano González (78′ Alejandro Martínez), Camilo Cándido (58′ Tomás Viera), Maximiliano Gómez (78′ Maximiliano Silvera) y Tiziano Correa (85′ Bruno Zuculini).
DT: Daniel Carreño.
Deportivo Maldonado
Adriano Freitas, Juan Martín Ginzo (83′ Lucas Núñez), Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos (83′ Hernán Petryk), Santiago Cartagena (67′ Camilo Mayada), Maximiliano González, Santiago Ramírez (84′ Guillermo López), Maximiliano Noble (83′ Lautaro Ibáñez), Christian Tabó, Renato César.
DT: Gabriel Di Noia.