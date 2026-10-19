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Deportes Nacional, | Maldonado | Tabla Anual

Triunfazo tricolor

Con sufrimiento y polémica, Nacional venció a Deportivo Maldonado para ser escolta

Nacional quedó en el segundo lugar del Clausura, enfrentará al líder en la próxima y va de lleno por meterse en la pelea por el Clausura.

Nacional derrotó a Deportivo Maldonado.

Nacional derrotó a Deportivo Maldonado.

 @Nacional
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En un partido marcado por la polémica y una floja noche de Mathías de Armas, Nacional se impuso por 3 a 2 ante Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central. El tricolor quedó como escolta en el Clausura a un punto de Liverpool.

Durante el primer tiempo la pelta la tuvo Deportivo Maldonado, pero al llegar al área perdía fuerza. Por el contrario, Nacional supo aprovechar muy bien las pocas oportunidades. Y no las desaprovechó. Primero fue Maxi Gómez que casi abre el marcado, luego fue Calvo, y este no perdonó. Venció la valla de Freitas y puso a Nacional ganando.

Al comienzo del segundo tiempo, una confusa jugada, reclamada como penal por todo Deportivo Maldonado, derivó en un tiro libre que puso en peligro el arco bolso, aun que sin consecuencias. El penal fue reclamado hasta por el técnico fernandino, Gabriel Di Noia.

Pero el bolso no se rendía y buscaba ampliar la diferencia. Y lo logra sobre los 78 minutos cuando un disparo de Boggio, quién ya había estado cerca, puso a Nacional 2 a 0, complicando al depor.

Y la diferencia se amplió. Pocos minutos después Calvo volvió a convertir. Solo en el área, puso una pelota en el ángulo imposible para el golero Freitas.

Pero al partido le iba a quedar emociones y sufrimiento para el tricolor. En lo último minutos, Guillermo López y Renato César descontaron para el fernandino que pese al empuje se quedó con las manos vacías.

El partido terminó con incidentes entre los jugadores y el equipo arbitral en un partido que estuvo marcada por la polémica.

Nacional

Alexis Martín Arias, Luciano Rodríguez, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez (58′ Santiago Silva), Luciano González (78′ Alejandro Martínez), Camilo Cándido (58′ Tomás Viera), Maximiliano Gómez (78′ Maximiliano Silvera) y Tiziano Correa (85′ Bruno Zuculini).

DT: Daniel Carreño.

Deportivo Maldonado

Adriano Freitas, Juan Martín Ginzo (83′ Lucas Núñez), Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos (83′ Hernán Petryk), Santiago Cartagena (67′ Camilo Mayada), Maximiliano González, Santiago Ramírez (84′ Guillermo López), Maximiliano Noble (83′ Lautaro Ibáñez), Christian Tabó, Renato César.

DT: Gabriel Di Noia.

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