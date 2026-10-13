Cuatro partidos marcan la agenda de la semana en la Copa Uruguay

Continúa la disputa de la segunda fase de eliminatoria de la Copa Uruguay, en la que el cuadro final ya va teniendo sus participantes. La fase amateur tiene a casi todos sus clasificados mientras que esta semana se conocerán cuatro clubes profesionales en la instancia decisiva.
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Este miércoles habrá dos partidos que marcarán la agenda. Desde las 15:00 horas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, Boston River recibirá a River Plate, mientras que a las 21:00 horas, Deportivo Maldonado será local ante Albion en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Por otro lado, el jueves también habrá fútbol por la fase eliminatoria del torneo cuando a las 16:00 horas Central Español sea local en el Parque Palermo ante Danubio. Además, Nacional recibirá a Rentistas en el Gran Parque Central desde las 21:00 horas.