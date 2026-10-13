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Deportes Nacional |

Cuatro partidos marcan la agenda de la semana en la Copa Uruguay

Entre los cuatro partidos de esta semana de la Copa Uruguay, destaca el cruce entre Nacional y Rentistas el jueves en el Gran Parque Central.

Albion ante Deportivo Maldonado chocan en la Copa Uruguay.

Albion ante Deportivo Maldonado chocan en la Copa Uruguay.
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Continúa la disputa de la segunda fase de eliminatoria de la Copa Uruguay, en la que el cuadro final ya va teniendo sus participantes. La fase amateur tiene a casi todos sus clasificados mientras que esta semana se conocerán cuatro clubes profesionales en la instancia decisiva.

Este miércoles habrá dos partidos que marcarán la agenda. Desde las 15:00 horas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, Boston River recibirá a River Plate, mientras que a las 21:00 horas, Deportivo Maldonado será local ante Albion en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Por otro lado, el jueves también habrá fútbol por la fase eliminatoria del torneo cuando a las 16:00 horas Central Español sea local en el Parque Palermo ante Danubio. Además, Nacional recibirá a Rentistas en el Gran Parque Central desde las 21:00 horas.

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