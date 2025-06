Duarte: el "entorno hostil" y la "falta de sinceridad por parte de algunos dirigentes"

"Creemos que tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Decir que los futbolistas somos los protagonistas y negociar sin tener eso en cuenta, es llamativo", manifestó.

El secretario general de la Mutual, lamentó que desde la gremial deban "salir a explicar cosas que rompen los ojos, cuando deberían ser algunos dirigentes que expliquen el motivo de ciertas posturas", y adelantó que la semana entrante "va a ser durísima" en cuanto a las negociaciones por los derechos de televisación.

La licitación y el aumento del valor del fútbol uruguayo

Durante la entrevista, Mitchell Duarte fue muy duro con algunos dirigentes. "Todos sabemos lo que está pasando dentro del fútbol uruguayo, y por qué hay dirigentes que insisten en extender un contrato", y aseguró que las "malas gestiones" llevaron a una "dependencia económica" por parte de los clubes, los cuáles "le deben plata a la empresa, por lo que a la hora de votar no tienen posibilidad de decidir".

Duarte destacó que el llamado a licitación por los derechos de televisación, "va a hacer que el precio del fútbol uruguayo suba". A su vez, cuestionó el "apuro" por aceptar el contrato propuesto por Tenfield, y remarcó que la empresa "tiene una cláusula de preferencia que le permite igualar la mejor oferta"

"Queremos mayores ingresos para el fútbol uruguayo. No nos cambia mucho quien ponga el dinero, sino que mejore el ingreso", y agregó que "la plata está, el problema es que está mal distribuida. No es que no haya interés por parte del público".