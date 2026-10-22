El Parque será una caldera: entradas agotadas y Nacional va por otra final

La baja sensible de Alejandro Martínez

Sin embargo, no todo son buenas noticias en la interna tricolor. En las últimas horas, el club oficializó mediante un comunicado médico que el delantero argentino Alejandro Martínez sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su miembro inferior derecho.

Tal como se adelantaba en la víspera, el tiempo estimado de recuperación para el atacante es de 21 días. De cumplir con los plazos previstos sin contratiempos, Martínez llegaría con lo justo para estar a la orden en el último partido frente a Cerro y en las eventuales finales del campeonato.

Convicción táctica y el probable once titular

Pese a la jerarquía del rival de turno, un Liverpool que siempre se posiciona como un equipo durísimo y de gran juego, es altamente improbable que Daniel Carreño modifique su plan de vuelo. Todo apunta a que el entrenador mantendrá su convicción táctica y repetirá el sistema de 3-5-2 que tantas alegrías le ha venido dando.