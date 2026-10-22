El Parque será una caldera: entradas agotadas y Nacional va por otra final

A solo tres días del decisivo encuentro del próximo domingo, la hinchada de Nacional ha vuelto a demostrar por qué es el motor indiscutido del equipo. La locura tricolor se hace sentir en las boleterías y las tribunas Atilio García, Codo y José María Delgado ya están completamente agotadas. El mensaje desde las gradas es claro y contundente: la gente sabe que este partido es una auténtica final y está lista para jugar su propio partido, transformando el Gran Parque Central en ese infierno deportivo que tan incómodo hace sentir a cualquier rival.
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La era Carreño: ilusión, números y eficacia
Este fervor popular no es casualidad; responde directamente al rotundo repunte futbolístico que vive el equipo desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica. Los números del ciclo hablan por sí solos y respaldan la ilusión tricolor: 13 partidos dirigidos, con 10 victorias y 3 empates, lo que se traduce en un imponente 84% de efectividad.
Se trata de estadísticas contundentes y difíciles de conseguir, una regularidad que Nacional no había podido sostener en los ciclos anteriores bajo las conducciones de Jadson Viera y Jorge Bava. Esta actualidad deportiva tiene al hincha entusiasmado, seguro y plenamente convencido de que el equipo está para ganar el Torneo Clausura y, por qué no, pelear palmo a palmo la tabla Anual hasta el final.
La baja sensible de Alejandro Martínez
Sin embargo, no todo son buenas noticias en la interna tricolor. En las últimas horas, el club oficializó mediante un comunicado médico que el delantero argentino Alejandro Martínez sufrió un desgarro en el bíceps femoral de su miembro inferior derecho.
Tal como se adelantaba en la víspera, el tiempo estimado de recuperación para el atacante es de 21 días. De cumplir con los plazos previstos sin contratiempos, Martínez llegaría con lo justo para estar a la orden en el último partido frente a Cerro y en las eventuales finales del campeonato.
Convicción táctica y el probable once titular
Pese a la jerarquía del rival de turno, un Liverpool que siempre se posiciona como un equipo durísimo y de gran juego, es altamente improbable que Daniel Carreño modifique su plan de vuelo. Todo apunta a que el entrenador mantendrá su convicción táctica y repetirá el sistema de 3-5-2 que tantas alegrías le ha venido dando.