"El tesoro más preciado": niños y niñas reciben calzado de fútbol por parte de la comuna canaria

Diego Correa Bayarres/ Intendencia de Montevideo

"Se van felices, se los prueban y salen a jugar con ellos”

Lorena Viera, responsable del Área de Fútbol Infantil del organismo departamental, explicó en declaraciones recogidas por la comuna que esta distribución se suma a un lote similar otorgado días atrás en otras tres entidades. De un primer paquete de 800 pares provistos por la cooperativa, resta aún colocar un remanente, dentro de un plan general que proyecta alcanzar los 3.000 pares repartidos por etapas para ajustar los números y talles requeridos.

La funcionaria destacó la recepción del equipamiento por parte de las instituciones y la respuesta del público infantil. “Los niños lo viven de una forma muy natural”, resumió Viera, quien agregó que los pequeños aguardan el calzado como "el tesoro más preciado": “Se van felices, se los prueban y salen a jugar con ellos”.

En cuanto al alcance del programa, la planificación prevé llegar próximamente a clubes pertenecientes a la Liga Fundadora de la capital canaria, además de instituciones radicadas en Toledo y Santa Lucía. La nómina de beneficiarios se elabora a partir del relevamiento de prioridades que realiza cada club, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad económica.

Más allá del insumo material, la representante de la comuna resaltó la función social que desempeñan las instituciones deportivas comunitarias. En sus palabras, las entidades van más allá del aspecto competitivo para consolidarse como un espacio donde los niños pueden “hacer amigos y tener un espacio de referencia”, razón por la cual la Intendencia busca respaldar el trabajo barrial que realizan.

Diego Correa Bayarres/ Intendencia de Canelones

Las repercusiones de la acción reflejaron el impacto de la medida en la cotidianeidad de las familias. James Martínez, presidente del club Martín Céspedes, manifestó estar “agradecido con la Intendencia y con la gente de Deportes, que están siempre a la orden de los niños". El dirigente señaló que la ayuda se dirige a hogares con restricciones económicas y encuadró el aporte en una labor solidaria más amplia dentro del club: “Sabemos que no podemos meternos en cada casa de una familia, pero cuando a un niño le falta el alimento, todos estamos colaborando”. A su entender, esta política “no tendría que terminar nunca”.

La jornada también recogió la voz de los propios deportistas y sus entornos. Aldana Pereira, jugadora de la misma institución, probó el calzado tras la entrega y expresó: “Son muy cómodos, de verdad, y muy lindos también”. Asimismo, valoró la continuidad del programa institucional al considerar “que se siga haciendo porque le hace bien a todos los niños”.

Por su parte, familiares de niñas y niños coincidieron en la oportunidad del apoyo. Adrián La Cruz, padre de una jugadora, valoró que el programa permite el acceso a quienes no disponen de recursos para comprar el calzado adecuado, mientras que Sebastián Bicudo, padre de dos niños de las categorías 2017 y 2019, enfatizó que existen situaciones donde a los adultos “se les hace cuesta arriba” adquirir el equipamiento debido a problemas de empleo.

En tanto, Sabrina Bonifacín, madre de un niño que juega en la categoría 2019 del club Santa Teresita, calificó la medida como “una ayuda buenísima” y destacó la integración social que brinda la práctica deportiva a su hijo.