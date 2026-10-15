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Deportes Gran Parque Central | Nacional |

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¿En qué consiste el proyecto del Master Plan para el Gran Parque Central?

Santiago Aldabalde, presidente de la Comisión de Patrimonio de Nacional, habló en el programa Tarde de Fútbol sobre el proyecto para el Gran Parque Central.

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Este miércoles en el programa Tarde de Fútbol, conversamos con Santiago Aldabalde, quien encabeza el proyecto del Master Plan para el Gran Parque Central. Además de contar detalles sobre el proceso y su financiamiento, adelantó la propuesta que le presentaron a dos selecciones europeas.

El proyecto del Master Plan comenzó en base a una encuesta entre 45 mil socios tricolores, la cuál tuvo 14 mil respuestas la cuál sirvió como “insumo” para saber “lo que el socio precisaba” para su estadio. “Después de los resultados deportivos, el Parque Central es la prioridad para los hinchas de Nacional”, sostuvo.

“Recibimos este proyecto maravilloso del Master Plan, que tuvo el apoyo de manera unánime en la Comisión de Patrimonio pero también por parte de la directiva el año pasado”, detalló.

Aldabalde valoró que Nacional tiene “un activo único” en el Gran Parque Central y lograr llevar a cabo este proyecto a poco más de tres años del Mundial, “es una cosa increíble no solo para el club sino que para el Uruguay”.

“El desafío que tenía el concurso era que teníamos la condición de que no íbamos a comprar ningún padrón. Había que trabajar dentro del terreno de Nacional, algo que se logró y ahora depende exclusivamente del club para llevar esto adelante”, subrayó.

Según contó Aldabalde, el club deberá invertir 150 millones de dólares para poder comenzar la obra.

La idea para la reinauguración del Gran Parque Central

Pensando en lo que será la reinauguración del nuevo estadio tricolor, Santiago Aldabalde reveló que su intención es “recrear” el primer partido en la historia del Gran Parque Central dónde se enfrentaron Estados Unidos ante Bélgica.

“Con esa excusa nos comunicamos con las embajadas de ambos países para que vuelvan a jugar este partido. Creo que el hecho de volver a jugar 100 años después el mismo partido, es muy difícil que te digan que no”, agregó.

MIRÁ LA ENTREVISTA COMPLETA ACÁ

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