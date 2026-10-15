¿En qué consiste el proyecto del Master Plan para el Gran Parque Central?

Aldabalde valoró que Nacional tiene “un activo único” en el Gran Parque Central y lograr llevar a cabo este proyecto a poco más de tres años del Mundial, “es una cosa increíble no solo para el club sino que para el Uruguay”.

“El desafío que tenía el concurso era que teníamos la condición de que no íbamos a comprar ningún padrón. Había que trabajar dentro del terreno de Nacional, algo que se logró y ahora depende exclusivamente del club para llevar esto adelante”, subrayó.

Según contó Aldabalde, el club deberá invertir 150 millones de dólares para poder comenzar la obra.

La idea para la reinauguración del Gran Parque Central

Pensando en lo que será la reinauguración del nuevo estadio tricolor, Santiago Aldabalde reveló que su intención es “recrear” el primer partido en la historia del Gran Parque Central dónde se enfrentaron Estados Unidos ante Bélgica.

“Con esa excusa nos comunicamos con las embajadas de ambos países para que vuelvan a jugar este partido. Creo que el hecho de volver a jugar 100 años después el mismo partido, es muy difícil que te digan que no”, agregó.

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