Murió Jorge "Locomotora" Castro, excampeón mundial de boxeo argentino, a los 59 años

Su hija relató que, poco antes de descompensarse, el exboxeador le había dicho en dos ocasiones que le dolía el pecho. La joven señaló que los intentos de asistencia no lograron revertir el cuadro.

Una carrera que dejó huella en el boxeo argentino

Nacido en 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Castro construyó una extensa trayectoria deportiva que lo llevó a convertirse en campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

En 1989 obtuvo el título argentino de la categoría y, al año siguiente, conquistó el campeonato sudamericano. Su consagración internacional llegó el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán y se quedó con el cinturón mundial.

Uno de los combates más recordados de su carrera fue el que protagonizó el 10 de diciembre de 1994 ante el estadounidense John David Jackson, en Monterrey, México. En una pelea que parecía tener cuesta arriba, Castro conectó un contundente gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió dar vuelta el resultado para quedarse con la victoria.

Su estilo aguerrido, su carisma y una personalidad que trascendía el cuadrilátero lo convirtieron en un personaje popular dentro y fuera del deporte.

Del cuadrilátero a los comedores populares

En los últimos años, Castro también ganó visibilidad por su compromiso social. A través de comedores y merenderos instalados en el conurbano bonaerense, colaboraba con personas y familias que atravesaban dificultades económicas.

Según había contado en entrevistas, la iniciativa comenzó durante la pandemia de covid-19, cuando las restricciones sanitarias le impidieron abrir el gimnasio que había adquirido en Temperley. En ese contexto, decidió organizar una olla popular para unas 30 personas, aunque la convocatoria superó las 60.

Con el tiempo, amplió esa tarea y llegó a sostener cuatro comedores en Lomas de Zamora, además de abastecer con mercadería a otros diez. También proyectaba abrir un nuevo espacio en Morón.

Castro había relatado que la situación económica llevaba cada vez a más adultos mayores a buscar ayuda alimentaria. “Viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”, había expresado.

Su trayectoria también incluyó participaciones en programas televisivos como Gran Hermano y MasterChef Celebrity, donde volvió a conectar con el público desde una faceta diferente a la deportiva.

La muerte de “Locomotora” Castro cierra la historia de una figura emblemática del boxeo argentino, recordada tanto por sus grandes victorias sobre el ring como por la labor solidaria que desarrolló durante sus últimos años.