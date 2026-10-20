Nacional acecha la cima del Clausura y se prepara para "una final"

En un encuentro lleno de emociones y revoluciones elevadas, Nacional consiguió un triunfo clave por 3-2 frente a Deportivo Maldonado. El resultado deja al conjunto albo a tan solo una unidad de la cima del Torneo Clausura, confirmando su gran momento competitivo y su capacidad para golpear en los momentos justos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El desarrollo del primer tiempo tuvo un trámite marcado por el contraste de estilos. Deportivo Maldonado dominó el balón y llevó la iniciativa en la mitad de la cancha, pero careció de la incisividad necesaria para lastimar en el área rival. Nacional, por su parte, exhibió un planteo más pragmático: cediendo la posesión, el tricolor aprovechó las transiciones rápidas y fue mucho más peligroso cada vez que pisó terreno rival. A los 34 minutos, esa efectividad dio frutos cuando Francisco Calvo conectó un centro enviado por Camilo Cándido para abrir el marcador y poner el 1-0.
En la segunda mitad, Deportivo Maldonado intentó adelantarse y acercarse con mayor frecuencia, aunque le costó generar opciones claras ante el bloque defensivo tricolor. Con el paso de los minutos, Nacional volvió a tomar el control territorial y desplegó su contundencia en una ráfaga arrolladora. Entre los minutos 78 y 81, con el segundo tanto de Francisco Calvo y una notable anotación de Luciano Boggio, el bolso liquidó el trámite con un 3-0 que parecía lapidario. Sin embargo, el "Depor" reaccionó en el tramo final y aprovechó despistes en la zaga alba para descontar a los 86 y 91 minutos, poniéndole dramatismo a los instantes finales de un partido que terminó con un apretado 3-2.
Carreño le dio identidad
Aunque este Nacional de Daniel Carreño no brilla ni despliega un fútbol exuberante, ha construido una identidad de equipo sólido e imbatible. Marca con dientes apretados, exhibe una enorme entrega colectiva y no se cae anímicamente frente a la adversidad ni cuando le convierten. Tras el pitazo final, Carreño analizó la victoria y la entrega de sus dirigidos:
"Nosotros desde el primer día, al menos desde que estoy yo en el club, desde que jugamos con Progreso con gol de ‘Maxi’ Silvera sobre la hora, era una final para nosotros. El clásico, Juventud, Wanderers, Defensor… El próximo partido para nosotros también es una final, no hay mañana para nosotros, si ganamos va a seguir la lucha y si perdemos vamos a quedar afuera, como nos está pasando cada fin de semana", afirmó el entrenador.
Respecto al desarrollo del trámite y el sufrimiento del tramo final, el técnico tricolor fue claro sobre la estrategia trazada:
"Sí, claro que sufrí. Sufro desde el primer minuto. Jugaron mejor que nosotros con la pelota, sin duda. Pero eso no significa que hayan tenido más ocasiones de gol. Nosotros en el primer tiempo no pasamos ningún problema, más allá de que nos hicieron bailar un poquito, sobre todo en mitad de cancha. Toqueteaban bien, hicieron correr mucho a Nacional, cosa que nos viene bien porque nosotros no le escapamos a jugar con intensidad y sufrir el partido, no es algo que a nosotros nos quede mal. Pero dentro del área, donde pasan las cosas importantes, nosotros tuvimos, en pelota quieta y en transiciones, en contraataque, nuestras ocasiones. Y creo que alguna cosa más que ellos. Y en el segundo tiempo, sin duda, disparos al arco que pasaron muy cerca, jugadas de balón parado, transiciones rápidas. No sufrimos hasta esos últimos minutos donde ellos se encontraron con esos dos goles".
Finalmente, Carreño destacó cuáles fueron las claves tácticas para llevarse los tres puntos:
"No es solamente esa la planificación. Eran cosas que nosotros íbamos a ver. Yo les dije a los jugadores que el partido lo íbamos a sufrir, pero nosotros los teníamos que hacer sufrir a ellos en lo que sabemos hacer: balón parado, transiciones rápidas, jugar con ‘Maxi’ por dentro, y por afuera con Camilo y con Gastón. Tuvimos unas transiciones importantes, y el balón parado se está convirtiendo en un arma muy importante para nosotros".
Nacional comenzará a trabajar esta semana pensando en una final anticipada, la que jugará el próximo domingo en el Gran Parque Central ante el líder Liverpool.