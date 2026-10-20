Nacional acecha la cima del Clausura y se prepara para "una final"

Carreño le dio identidad

Aunque este Nacional de Daniel Carreño no brilla ni despliega un fútbol exuberante, ha construido una identidad de equipo sólido e imbatible. Marca con dientes apretados, exhibe una enorme entrega colectiva y no se cae anímicamente frente a la adversidad ni cuando le convierten. Tras el pitazo final, Carreño analizó la victoria y la entrega de sus dirigidos:

"Nosotros desde el primer día, al menos desde que estoy yo en el club, desde que jugamos con Progreso con gol de ‘Maxi’ Silvera sobre la hora, era una final para nosotros. El clásico, Juventud, Wanderers, Defensor… El próximo partido para nosotros también es una final, no hay mañana para nosotros, si ganamos va a seguir la lucha y si perdemos vamos a quedar afuera, como nos está pasando cada fin de semana", afirmó el entrenador.

Respecto al desarrollo del trámite y el sufrimiento del tramo final, el técnico tricolor fue claro sobre la estrategia trazada:

"Sí, claro que sufrí. Sufro desde el primer minuto. Jugaron mejor que nosotros con la pelota, sin duda. Pero eso no significa que hayan tenido más ocasiones de gol. Nosotros en el primer tiempo no pasamos ningún problema, más allá de que nos hicieron bailar un poquito, sobre todo en mitad de cancha. Toqueteaban bien, hicieron correr mucho a Nacional, cosa que nos viene bien porque nosotros no le escapamos a jugar con intensidad y sufrir el partido, no es algo que a nosotros nos quede mal. Pero dentro del área, donde pasan las cosas importantes, nosotros tuvimos, en pelota quieta y en transiciones, en contraataque, nuestras ocasiones. Y creo que alguna cosa más que ellos. Y en el segundo tiempo, sin duda, disparos al arco que pasaron muy cerca, jugadas de balón parado, transiciones rápidas. No sufrimos hasta esos últimos minutos donde ellos se encontraron con esos dos goles".

Finalmente, Carreño destacó cuáles fueron las claves tácticas para llevarse los tres puntos:

"No es solamente esa la planificación. Eran cosas que nosotros íbamos a ver. Yo les dije a los jugadores que el partido lo íbamos a sufrir, pero nosotros los teníamos que hacer sufrir a ellos en lo que sabemos hacer: balón parado, transiciones rápidas, jugar con ‘Maxi’ por dentro, y por afuera con Camilo y con Gastón. Tuvimos unas transiciones importantes, y el balón parado se está convirtiendo en un arma muy importante para nosotros".

Nacional comenzará a trabajar esta semana pensando en una final anticipada, la que jugará el próximo domingo en el Gran Parque Central ante el líder Liverpool.