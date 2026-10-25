Nacional cayó ante Liverpool y se aleja de la definición del Clausura

Un gol de Federico Martínez a mediados del primer tiempo le dio un triunfo a Liverpool que lo coloca casi como campeón del Torneo Clausura. Los de la cuchilla quedaron primeros en la tabla, a cuatro de Nacional, cuando faltan disputarse seis puntos.
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Con este resultado Liverpool se encamina a la definición del Clausura y seguramente a la del Uruguayo, ya que de mantenerse en el primer lugar deberá definir una semifinal con Racing, y de ganar definirá el título del Uruguayo con el ganador de la Tabla Anual.
Nacional, por su parte, se aleja de la posibilidad de defender el título de 2025.
NACIONAL:
Alexis Martín Arias, Luciano Rodríguez (33′ Agustín Rogel), Sebastián Coates, Francisco Calvo, Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González, Camilo Cándido, Maximiliano Gómez y Tiziano Correa.
Director técnico: Daniel Carreño.
Suplentes: Juan Bianchi, Tomás Viera, Emiliano Ancheta,, Nicolás Rodríguez, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Santiago Silva, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.
LIVERPOOL:
Mathías Bernatene, Santiago Strasorier, Santiago Milano, Agustín Cayetano, Kevin Lewis, Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Federico Martínez y Rubén Bentancourt.
Director técnico: Jorge Fossati.
Suplentes: Martín Campaña, Facundo Perdomo, Santiago Laquidain, Diego Romero, Matías Mir, Ezequiel Olivera, Diego Zabala, Gonzalo De Mello, Joaquín Pintos y Renzo Machado.
JUECES: Gustavo Tejera acompañado de los asistentes Andrés Nievas y Héctor Bergaló y del cuarto juez Daniel Rodríguez. Antonio García y Leodán González estarán en el VAR.
CANCHA: Gran Parque Central