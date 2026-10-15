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Deportes Nacional | Carreño | Copa AUF Uruguay

Equipo alternativo

Nacional enfrenta a Rentistas buscando un lugar en octavos de la Copa AUF Uruguay

El técnico Daniel Carreño colocará un equipo alternativo ante el Bicho Colorado con la mira puesta en el crucial partido ante Deportivo Maldonado.

Nacional recibe a Rentistas y Carreño coloca un equipo alternativo.

Nacional recibe a Rentistas y Carreño coloca un equipo alternativo.
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Por Gastón García

Nacional se enfrenta esta noche a Rentistas en el Gran Parque Central a partir de las 20:00 horas, en un duelo correspondiente a la Copa AUF Uruguay donde el tricolor buscará sellar su boleto a los octavos de final. El director técnico Daniel Carreño dispondrá de un equipo con variantes y nombres que habitualmente no acumulan minutos en el Campeonato Uruguayo, aunque mantiene algunas interrogantes en la alineación titular.

La principal duda del cuerpo técnico radica bajo los tres palos, disputándose el puesto entre Alexis Martín Arias y Juan Bianchi. En el resto del esquema, la probable alineación que pararía Carreño estaría conformada por Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Nicolás Rodríguez en la línea defensiva; Bruno Zuculini junto a Juan Ignacio García en la zona de contención; más adelantados Tomás Verón Lupi, Agustín Dos Santos y Federico Martínez; dejando a Maximiliano Silvera como referencia de ataque, bajo un dibujo táctico 4-3-2-1.

El encuentro no contará con la herramienta del VAR, tal como está establecido para esta fase del certamen. La terna arbitral confirmada estará liderada por Eduardo Varela como árbitro principal, acompañado desde las bandas por los asistentes Federico Piccardo y Amador de Prado.

Con la mira en 2027

En paralelo a lo deportivo, la directiva del club y el recién asumido gerente deportivo, Pablo Álvarez, ya proyectan el armado del plantel para la próxima temporada. La prioridad está centrada en la renovación y resolución de contratos que finalizan en diciembre. Entre los casos más destacados figura el del experimentado zaguero Sebastián Coates, quien evaluará su continuidad antes de fin de año y no se descarta que pueda cerrar su etapa como futbolista profesional.

Asimismo, vencen los vínculos de Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido e Ignacio Suárez, casos que el área deportiva analizará en reuniones individuales. Al respecto, Carreño fue cauto en conferencia de prensa y prefirió no enfocar la atención mediática en nombres propios, respaldando la labor de la directiva al señalar que planificar el futuro "es parte de su trabajo y obligación".

Finalmente, la gerencia deportiva monitorea la situación de los futbolistas que se encuentran a préstamo hasta fin de año. Casos como los de Tomás Verón Lupi (cuyo pase pertenece al Grasshopper de Suiza) y Alejandro Martínez (procedente de Talleres de Córdoba) cuentan con opción de compra, por lo que el club deberá evaluar si hace uso de las cláusulas o si los futbolistas retornarán a sus clubes de origen una vez concluidas las cinco fechas restantes y las eventuales finales del campeonato.

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