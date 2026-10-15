Nacional enfrenta a Rentistas buscando un lugar en octavos de la Copa AUF Uruguay

Con la mira en 2027

En paralelo a lo deportivo, la directiva del club y el recién asumido gerente deportivo, Pablo Álvarez, ya proyectan el armado del plantel para la próxima temporada. La prioridad está centrada en la renovación y resolución de contratos que finalizan en diciembre. Entre los casos más destacados figura el del experimentado zaguero Sebastián Coates, quien evaluará su continuidad antes de fin de año y no se descarta que pueda cerrar su etapa como futbolista profesional.

Asimismo, vencen los vínculos de Nicolás Rodríguez, Camilo Cándido e Ignacio Suárez, casos que el área deportiva analizará en reuniones individuales. Al respecto, Carreño fue cauto en conferencia de prensa y prefirió no enfocar la atención mediática en nombres propios, respaldando la labor de la directiva al señalar que planificar el futuro "es parte de su trabajo y obligación".

Finalmente, la gerencia deportiva monitorea la situación de los futbolistas que se encuentran a préstamo hasta fin de año. Casos como los de Tomás Verón Lupi (cuyo pase pertenece al Grasshopper de Suiza) y Alejandro Martínez (procedente de Talleres de Córdoba) cuentan con opción de compra, por lo que el club deberá evaluar si hace uso de las cláusulas o si los futbolistas retornarán a sus clubes de origen una vez concluidas las cinco fechas restantes y las eventuales finales del campeonato.