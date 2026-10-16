En una jornada redonda y sin pasar ningún tipo de zozobra a lo largo de los 90 minutos, Nacional derrotó 3-0 a Rentistas y aseguró su boleto a la fase de octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El conjunto tricolor dominó el trámite de principio a fin, respaldado en un sólido rendimiento colectivo y con el arquero Alexis Castro prácticamente como un espectador de lujo.
Copa AUF Uruguay
Nacional goleó a Rentistas y selló sin despeinarse su clasificación a octavos
Daniel Carreño cambió nombres pero mantuvo una idea de juego. El entrenador acumula 12 partidos sin perder.