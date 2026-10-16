Nacional goleó a Rentistas y selló sin despeinarse su clasificación a octavos

Carreño llegó a los 12 partidos invictos

Tras la goleada, el director técnico Daniel Carreño analizó la victoria con serenidad y destacó la evolución de sus dirigidos, señalando que el equipo se encuentra jugando mejor y entendiendo de manera más clara cada contexto de partido. Explicó que venían de un momento donde necesitaban recomenzar, consolidarse en defensa y recuperar la confianza. Además, enfatizó que este crecimiento se ha logrado aportando actitud, intensidad y rebeldía en cada presentación.

Por último, el estratega tricolor se refirió a las críticas periodísticas sobre los números de sus campañas anteriores, marcando que a menudo se analizan con una mirada sesgada centrada únicamente en el resultado. Carreño cerró destacando que, si bien hoy las estadísticas son favorables, lo verdaderamente importante será reflejar ese rendimiento coronándolo con un título al final de la temporada.