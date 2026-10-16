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Deportes Nacional | Carreño | Copa AUF Uruguay

Copa AUF Uruguay

Nacional goleó a Rentistas y selló sin despeinarse su clasificación a octavos

Daniel Carreño cambió nombres pero mantuvo una idea de juego. El entrenador acumula 12 partidos sin perder.

Nacional goleó a Rentistas y avanzó en la Copa AUF Uruguay.

Nacional goleó a Rentistas y avanzó en la Copa AUF Uruguay.
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Por Gastón García

En una jornada redonda y sin pasar ningún tipo de zozobra a lo largo de los 90 minutos, Nacional derrotó 3-0 a Rentistas y aseguró su boleto a la fase de octavos de final de la Copa AUF Uruguay. El conjunto tricolor dominó el trámite de principio a fin, respaldado en un sólido rendimiento colectivo y con el arquero Alexis Castro prácticamente como un espectador de lujo.

El encuentro comenzó con un trámite cansino, donde a Nacional le costó un par de minutos encontrar el ritmo adecuado. Aunque mantenía el control de la pelota, carecía de presión y profundidad en ataque. Sin embargo, la historia cambió radicalmente a los 39 minutos cuando Agustín Dos Santos interceptó un remate y lo convirtió en la apertura del marcador, registrando así su primer gol oficial con la camiseta tricolor y liquidando anímicamente al rival antes de irse al descanso.

Para el segundo tiempo, la superioridad alba fue abrumadora. Parado completamente en campo del "Bicho Colorado", Nacional volvió a golpear a los 65 minutos tras un tiro de esquina magistralmente ejecutado por Alejandro Martínez —la gran figura del encuentro— que Tomás Viera conectó para establecer el 2-0. La fiesta se completó a los 74 minutos gracias a una espectacular volea de Rubén Botta, quien estampó el 3-0 definitivo.

Carreño llegó a los 12 partidos invictos

Tras la goleada, el director técnico Daniel Carreño analizó la victoria con serenidad y destacó la evolución de sus dirigidos, señalando que el equipo se encuentra jugando mejor y entendiendo de manera más clara cada contexto de partido. Explicó que venían de un momento donde necesitaban recomenzar, consolidarse en defensa y recuperar la confianza. Además, enfatizó que este crecimiento se ha logrado aportando actitud, intensidad y rebeldía en cada presentación.

Por último, el estratega tricolor se refirió a las críticas periodísticas sobre los números de sus campañas anteriores, marcando que a menudo se analizan con una mirada sesgada centrada únicamente en el resultado. Carreño cerró destacando que, si bien hoy las estadísticas son favorables, lo verdaderamente importante será reflejar ese rendimiento coronándolo con un título al final de la temporada.

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