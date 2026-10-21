Nacional entre la ilusión deportiva y la alerta disciplinaria por lo ocurrido en el Parque

Arranca a preparar el juego con Liverpool

En lo estrictamente deportivo, el plantel dirigido por Daniel Carreño retomó los entrenamientos la tarde del martes con la mirada puesta en su próximo desafío: Liverpool. Una victoria ante el conjunto negro de la Cuchilla le permitiría a Nacional adueñarse temporalmente del liderazgo del Torneo Clausura y mantener viva la ilusión de pelear por la Tabla Anual. En la clasificación general, Peñarol encabeza las posiciones con 63 puntos, seguido por Deportivo Maldonado con 59 y Nacional con 58.

Con 12 puntos aún en disputa, el fixture que le resta a Nacional incluye los enfrentamientos ante Liverpool (L), Danubio (V), Albion (L) y Cerro (V). Aunque remontar cinco puntos en cuatro fechas representa una tarea compleja, el rendimiento y la actitud mostrada por el equipo bajo el mando de Carreño invitan a la hinchada a no dar por perdida la lucha hasta el último minuto.

Más allá de los tres puntos conseguidos el lunes, el cuerpo técnico sumó otra buena noticia: ninguno de los futbolistas que acumulaban cuatro tarjetas amarillas fue amonestado. De este modo, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Maximiliano Silvera estarán a disposición para medir fuerzas ante Liverpool. El que seguramente quede fuera de la convocatoria es el argentino Alejandro Martínez, quien en principio, sufrió un desgarro ante los fernandinos.

No obstante, los jugadores que están con cuatro amarillas deberán actuar con precaución, ya que una nueva amonestación los dejaría fuera del decisivo choque frente a Danubio, programado para el próximo 1.° de noviembre en Jardines del Hipódromo.