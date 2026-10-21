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Deportes Nacional | Carreño | Clausura

Las dos caras del bolso

Nacional entre la ilusión deportiva y la alerta disciplinaria por lo ocurrido en el Parque

El conjunto tricolor enfoca su atención en la definición del Clausura, mientras aguarda la resolución de la AUF por el incidente ocurrido en la Scarone.

Nacional en alerta.

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Por Gastón García

El importante triunfo de Nacional sobre Deportivo Maldonado dejó secuelas tanto dentro como fuera del campo de juego. El martes estuvo marcado por diversas novedades y discusiones en el entorno tricolor, donde se combina la expectativa futbolística por el tramo final del campeonato con la incertidumbre sobre las posibles sanciones disciplinarias que pueda determinar la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En el plano institucional, la atención se centra en lo sucedido en la tribuna Scarone, sector en el que convivieron ambas parcialidades separadas por un cordón de seguridad y vallado. Pese a las medidas preventivas implementadas, sobre la mitad del segundo tiempo un hincha de Nacional arrojó una petaca de vidrio que impactó en un parcial de Deportivo Maldonado.

La reacción directiva y del equipo de seguridad del club fue inmediata: se pusieron a disposición todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió individualizar rápidamente al responsable. El implicado ya habría sido identificado por la Policía y se espera su comparecencia ante la Jefatura en las próximas horas. Debido a esta rápida colaboración y respuesta institucional, está prácticamente descartada la quita de puntos, aunque la AUF aún debe expedirse sobre el tipo de sanción que recibirá la institución.

Arranca a preparar el juego con Liverpool

En lo estrictamente deportivo, el plantel dirigido por Daniel Carreño retomó los entrenamientos la tarde del martes con la mirada puesta en su próximo desafío: Liverpool. Una victoria ante el conjunto negro de la Cuchilla le permitiría a Nacional adueñarse temporalmente del liderazgo del Torneo Clausura y mantener viva la ilusión de pelear por la Tabla Anual. En la clasificación general, Peñarol encabeza las posiciones con 63 puntos, seguido por Deportivo Maldonado con 59 y Nacional con 58.

Con 12 puntos aún en disputa, el fixture que le resta a Nacional incluye los enfrentamientos ante Liverpool (L), Danubio (V), Albion (L) y Cerro (V). Aunque remontar cinco puntos en cuatro fechas representa una tarea compleja, el rendimiento y la actitud mostrada por el equipo bajo el mando de Carreño invitan a la hinchada a no dar por perdida la lucha hasta el último minuto.

Más allá de los tres puntos conseguidos el lunes, el cuerpo técnico sumó otra buena noticia: ninguno de los futbolistas que acumulaban cuatro tarjetas amarillas fue amonestado. De este modo, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Maximiliano Silvera estarán a disposición para medir fuerzas ante Liverpool. El que seguramente quede fuera de la convocatoria es el argentino Alejandro Martínez, quien en principio, sufrió un desgarro ante los fernandinos.

No obstante, los jugadores que están con cuatro amarillas deberán actuar con precaución, ya que una nueva amonestación los dejaría fuera del decisivo choque frente a Danubio, programado para el próximo 1.° de noviembre en Jardines del Hipódromo.

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