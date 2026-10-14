Nacional planifica el 2027 en medio de la definición del Uruguayo y la Copa

Preocupación por los arbitrajes

En el ámbito institucional, la atención estará centrada esta mañana a partir de las 11:30 horas con la conferencia de prensa que brindará el expresidente de la entidad, Alejandro Balbi. Aunque no se precisaron los temas a tratar en la convocatoria, se prevé que la comparecencia responda a los últimos arbitrajes, ya que sus dirigentes consideran que el club se vio perjudicado. Tampoco se descarta que Balbi toque el tema de la licencia del vicepresidente del club Flavio Perchman.

Carreño define el once inicial

En lo estrictamente deportivo, el técnico Daniel Carreño define el equipo para afrontar mañana a las 20:00 horas el compromiso por Copa AUF Uruguay frente a Rentistas. El cuerpo técnico evalúa diversas alternativas en la alineación, administrando cargas con la mirada puesta en el decisivo choque del próximo lunes ante Deportivo Maldonado. Las principales dudas radican en la zaga central, donde el estado febril de Tomás Viera determinará si estará a la orden para acompañar a Agustín Rogel, y en el lateral izquierdo, puesto que disputan Nicolás Rodríguez y Román Clematte. En tanto, Emiliano Ancheta perfila como titular en el lateral derecho.

En la zona de creación, con las titularidades confirmadas de Bruno Zuculini y Agustín Dos Santos, Carreño analiza la inclusión de Luciano Montaos o Rubén Botta. En el frente de ataque, la principal alternativa apunta a Maximiliano Silvera, sin descartar la presencia de Pavel Núñez. El panorama definitivo del once inicial quedará delineado tras la práctica vespertina de la jornada.