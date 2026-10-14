Nacional planifica el 2027 en medio de la definición del Uruguayo y la Copa

Nacional planifica el 2027 en medio de la definición de la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay. Mientras disputa palmo a palmo el Torneo Clausura —y por ende la definición del Campeonato Uruguayo— además de su continuidad en la Copa AUF Uruguay, el tricolor ya proyecta la conformación del plantel para la próxima temporada. En ese sentido, la directiva ha iniciado gestiones formales para asegurar la continuidad de dos piezas clave de cara al 2027: el guardameta panameño Luis Mejía y el mediocampista Lucas Rodríguez.
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La situación del arquero centroamericano se reactivó tras no alcanzarse la cláusula de renovación automática fijada para el 31 de diciembre debido a la lesión que sufrió recientemente. Pese a que esta dolencia lo mantendrá alejado de los terrenos de juego por el resto del presente curso, desde la dirigencia ponderan de forma muy positiva su aporte en la remontada del equipo. Mejía registra números contundentes con la camiseta del bolso: 197 partidos disputados y 115 victorias, además de una destacada trayectoria en clásicos, con 8 triunfos y 4 derrotas en 23 encuentros.
Por su parte, las negociaciones para retener a Lucas "El Tractor" Rodríguez avanzan con la intención de extender su vínculo hasta diciembre de 2027. El volante, cuyo contrato también expira a fin de año, se ha consolidado como un pilar fundamental en la mitad de la cancha durante el presente certamen. Desde su llegada, Rodríguez acumula 52 partidos oficiales con la institución y registra 30 victorias.
Preocupación por los arbitrajes
En el ámbito institucional, la atención estará centrada esta mañana a partir de las 11:30 horas con la conferencia de prensa que brindará el expresidente de la entidad, Alejandro Balbi. Aunque no se precisaron los temas a tratar en la convocatoria, se prevé que la comparecencia responda a los últimos arbitrajes, ya que sus dirigentes consideran que el club se vio perjudicado. Tampoco se descarta que Balbi toque el tema de la licencia del vicepresidente del club Flavio Perchman.
Carreño define el once inicial
En lo estrictamente deportivo, el técnico Daniel Carreño define el equipo para afrontar mañana a las 20:00 horas el compromiso por Copa AUF Uruguay frente a Rentistas. El cuerpo técnico evalúa diversas alternativas en la alineación, administrando cargas con la mirada puesta en el decisivo choque del próximo lunes ante Deportivo Maldonado. Las principales dudas radican en la zaga central, donde el estado febril de Tomás Viera determinará si estará a la orden para acompañar a Agustín Rogel, y en el lateral izquierdo, puesto que disputan Nicolás Rodríguez y Román Clematte. En tanto, Emiliano Ancheta perfila como titular en el lateral derecho.
En la zona de creación, con las titularidades confirmadas de Bruno Zuculini y Agustín Dos Santos, Carreño analiza la inclusión de Luciano Montaos o Rubén Botta. En el frente de ataque, la principal alternativa apunta a Maximiliano Silvera, sin descartar la presencia de Pavel Núñez. El panorama definitivo del once inicial quedará delineado tras la práctica vespertina de la jornada.