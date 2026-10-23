Nacional: una duda en ataque para enfrentar a Liverpool en partido decisivo

A falta de solo dos días para el enfrentamiento ante Liverpool, el clima de absoluta tranquilidad que se vivía Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes sumó una interrogante para el entrenador Daniel Carreño. Durante el entrenamiento de este jueves, el juvenil Tiziano Correa no pudo estar a la orden del cuerpo técnico debido a un cuadro febril. Su lugar en la práctica fue ocupado por Maximiliano Silvera, aunque esto no significa que Correa esté descartado para el fin de semana; el cuerpo médico optó por cuidarlo para evaluar su evolución y procurar que llegue en óptimas condiciones al encuentro del domingo.
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Más allá de este inconveniente puntual, el equipo que paró Carreño no presentó mayores sorpresas respecto al once que ha venido utilizando en los últimos compromisos. Con la variante obligada de Silvera por Correa, Nacional perfila una alineación integrada por Alexis Martín en el arco; una línea de fondo con Luciano Rodríguez, Sebastián Coates y Francisco Calvo; un mediocampo poblado por Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y Camilo Cándido; mientras que la única duda en el ataque radica en definir quién acompañará a Maximiliano Gómez: si finalmente será Maxi Silvera o si Tiziano Correa se recupera a tiempo.
Por otra parte, el cuerpo arbitral para el duelo frente a Liverpool ya se encuentra definido por la Mesa Ejecutiva. Gustavo Tejera será el árbitro principal del cotejo, secundado en las bandas por los asistentes Andrés Nievas y Héctor Bergaló. La conducción del sistema de Videoarbitraje (VAR) estará bajo la responsabilidad de Antonio García.
Asamblea Extraoridanria
En el plano institucional, este sábado puede marcar el inicio de una jornada trascendental para la historia de la institución. En el Polideportivo de la calle Comandante Braga se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria para votar el Master Plan del Gran Parque Central. El proyecto, que busca transformar no solo el estadio sino también el entorno urbano, contempla la ampliación del aforo a 44.000 espectadores, la construcción de un microestadio multipropósito, una explanada de estacionamientos, locales comerciales y diversas obras de infraestructura de gran impacto para el club y la ciudad.