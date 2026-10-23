Nacional: una duda en ataque para enfrentar a Liverpool en partido decisivo

A falta de solo dos días para el enfrentamiento ante Liverpool, el clima de absoluta tranquilidad que se vivía Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes sumó una interrogante para el entrenador Daniel Carreño. Durante el entrenamiento de este jueves, el juvenil Tiziano Correa no pudo estar a la orden del cuerpo técnico debido a un cuadro febril. Su lugar en la práctica fue ocupado por Maximiliano Silvera, aunque esto no significa que Correa esté descartado para el fin de semana; el cuerpo médico optó por cuidarlo para evaluar su evolución y procurar que llegue en óptimas condiciones al encuentro del domingo.