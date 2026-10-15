Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

contra el proyecto

"No encuentro argumentos para tener más clubes en la Segunda División", sostuvo presidente de Colón

"Después de todo lo que luchamos por aumentar los ingresos de las Segunda División, estamos resignando una parte", aseguró Marcelo Rifas.

Marcelo Rifas contra aumentar clubes en la Segunda División.
Marcelo Rifas contra aumentar clubes en la Segunda División.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Rifas explicó en el programa Tarde de Fútbol, que el representante de Colón llegó cinco minutos pasadas las 19:00 horas (segundo llamado) pero la reunión ya había terminado. Sin embargo adelantó que la postura del club era votar en contra de este proyecto.

"No encuentro argumentos para que tengamos 16 equipos en la Segunda División, espero un argumento sólido para entender cuál es la razón para esto. No encuentro argumentos para que se llegue a este nivel y faltando cuatro fechas", se explayó.

"Sinceramente a veces espero algo que me convenza de que nosotros, después de todo lo que luchamos para mejorar los ingresos de la Segunda División, que aún están lejos de poder satisfacer tal vez más del 50% de un presupuesto estándar, estemos resignando parte de esos ingresos", finalizó.

Te puede interesar