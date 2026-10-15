Momentos de alteración política en la Segunda División, luego de que los clubes de la divisional aprobaran un proyecto para eliminar los descensos de cara a la próxima temporada. Sobre este tema, habló el presidente de Colón, Marcelo Rifas, club que no votó en el Consejo.
contra el proyecto
"No encuentro argumentos para tener más clubes en la Segunda División", sostuvo presidente de Colón
"Después de todo lo que luchamos por aumentar los ingresos de las Segunda División, estamos resignando una parte", aseguró Marcelo Rifas.