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Deportes Nacional | Deportivo Maldonado | Gran Parque Central

Graves incidentes en el Gran Parque Central

Piden sanciones contra Nacional por agresiones sobre hinchas de Deportivo Maldonado

Tras los incidentes en los que resultó herido un hincha de Deportivo Maldonado por un botellazo, piden severidad de la AUF.

Hinchas del Deportivo Maldonado denunciaron agresiones y herido

Hinchas del Deportivo Maldonado denunciaron agresiones y herido
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

La victoria de Nacional por 3-2 ante Deportivo Maldonado en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura se vio opacada por denuncias de violencia en las tribunas del Gran Parque Central. Parciales y referentes del club fernandino denunciaron agresiones con objetos contundentes arrojados desde el sector ocupado por la hinchada locataria, resultando un parcial visitante herido en el rostro.

El hecho reabrió la polémica en torno a la seguridad en los espectáculos deportivos, al coincidir con la noche en que la directiva tricolor volvió a implementar la división de la tribuna cabecera Héctor Scarone para albergar conjuntamente a parciales locales y visitantes.

Denuncias de agresiones y reclamo de sanciones a la AUF

Las denuncias cobraron notoriedad a través de redes sociales y páginas partidarias del conjunto fernandino. La cuenta partidaria Depoesmaldonado expuso que un simpatizante sufrió heridas tras recibir un botellazo directo, cuestionando la disparidad en los controles de acceso que sufren las parcialidades visitantes al ingresar a los estadios de la capital.

A las críticas se sumó Andrés Rapetti, director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, quien presenció la situación e hizo público su repudio: «Un padre con su hijo de 10 años al lado recibió un botellazo en la cara. La AUF debería ser lapidaria con la sanción a Nacional», expresó la autoridad departamental, calificando lo sucedido como inaceptable.

Cambio de logística en la Tribuna Scarone

El incidente ocurrió en el marco de la reciente resolución de la Comisión Directiva de Nacional de modificar la disposición del público en la tribuna Héctor Scarone. Tras varios meses en los que dicho sector se reservaba de forma exclusiva para las hinchadas visitantes en su franja central, el club habilitó nuevamente la presencia de 2.000 hinchas tricolores en el sector más próximo a la calle Jaime Cibils.

Para esta jornada, los simpatizantes de Deportivo Maldonado fueron reubicados en la franja contigua a la tribuna Atilio García, espacio que hasta el encuentro anterior funcionaba como pulmón de seguridad hacia la calle General Urquiza. La cercanía entre ambas parcialidades y la falla en la contención de objetos contundentes reavivó la discusión sobre la efectividad de la medida y los protocolos de prevención de la AUF.

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