Piden sanciones contra Nacional por agresiones sobre hinchas de Deportivo Maldonado

A las críticas se sumó Andrés Rapetti, director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, quien presenció la situación e hizo público su repudio: «Un padre con su hijo de 10 años al lado recibió un botellazo en la cara. La AUF debería ser lapidaria con la sanción a Nacional», expresó la autoridad departamental, calificando lo sucedido como inaceptable.

Cambio de logística en la Tribuna Scarone

El incidente ocurrió en el marco de la reciente resolución de la Comisión Directiva de Nacional de modificar la disposición del público en la tribuna Héctor Scarone. Tras varios meses en los que dicho sector se reservaba de forma exclusiva para las hinchadas visitantes en su franja central, el club habilitó nuevamente la presencia de 2.000 hinchas tricolores en el sector más próximo a la calle Jaime Cibils.

Para esta jornada, los simpatizantes de Deportivo Maldonado fueron reubicados en la franja contigua a la tribuna Atilio García, espacio que hasta el encuentro anterior funcionaba como pulmón de seguridad hacia la calle General Urquiza. La cercanía entre ambas parcialidades y la falla en la contención de objetos contundentes reavivó la discusión sobre la efectividad de la medida y los protocolos de prevención de la AUF.