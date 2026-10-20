La victoria de Nacional por 3-2 ante Deportivo Maldonado en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura se vio opacada por denuncias de violencia en las tribunas del Gran Parque Central. Parciales y referentes del club fernandino denunciaron agresiones con objetos contundentes arrojados desde el sector ocupado por la hinchada locataria, resultando un parcial visitante herido en el rostro.
Graves incidentes en el Gran Parque Central
Piden sanciones contra Nacional por agresiones sobre hinchas de Deportivo Maldonado
Tras los incidentes en los que resultó herido un hincha de Deportivo Maldonado por un botellazo, piden severidad de la AUF.