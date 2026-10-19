Qué pasa con el futuro de Aguirre en Peñarol: Ruglio lo dejó claro

La dura caída por 1-0 ante Liverpool en el Parque Viera dejó a Peñarol en una posición sumamente comprometida en la recta final de la temporada. El resultado relegó al conjunto aurinegro al tercer puesto del Torneo Clausura, quedando a cuatro puntos de los negriazules a falta de cuatro fechas para el cierre del certamen. Además, el tropiezo puso en serio riesgo el liderazgo en la Tabla Anual, donde Deportivo Maldonado se ubica a cuatro unidades antes de su visita a Nacional. En un clima tenso, el plantel se retiró del Prado bajo los insultos de los hinchas y sin brindar declaraciones.