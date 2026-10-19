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Deportes Aguirre | Club Atlético Peñarol |

Clausura

Qué pasa con el futuro de Aguirre en Peñarol: Ruglio lo dejó claro

A través de un estado de WhatsApp acompañado por una imagen en la que se los ve unidos, el mandatario envió un mensaje con un fuerte énfasis en la unidad.

Aguirre y Ruglio en el Campeón del Siglo.

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Por Redacción Caras y Caretas

La dura caída por 1-0 ante Liverpool en el Parque Viera dejó a Peñarol en una posición sumamente comprometida en la recta final de la temporada. El resultado relegó al conjunto aurinegro al tercer puesto del Torneo Clausura, quedando a cuatro puntos de los negriazules a falta de cuatro fechas para el cierre del certamen. Además, el tropiezo puso en serio riesgo el liderazgo en la Tabla Anual, donde Deportivo Maldonado se ubica a cuatro unidades antes de su visita a Nacional. En un clima tenso, el plantel se retiró del Prado bajo los insultos de los hinchas y sin brindar declaraciones.

Respaldo del presidente

Ante este panorama adverso, el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, salió al cruce de las críticas y expresó su total respaldo al entrenador, Diego Aguirre. A través de un estado de WhatsApp acompañado por una imagen en la que se los ve unidos, el mandatario envió un mensaje con un fuerte énfasis en la unidad, repitiendo la palabra "juntos" hasta en cinco oportunidades para remarcar el compromiso de la directiva y el cuerpo técnico.

“A laburar más esta semana, a concentrar más días y a pasar muchas horas juntos puertas adentro para dar vuelta esto, pero todos juntos hasta el final”, manifestó Ruglio en su publicación. El dirigente insistió en sostener la calma y el trabajo colectivo: “Juntos cuando las cosas salieron muy bien, cuando salieron más o menos y cuando salen mal; se cambia la pisada estando todos juntos. Mañana temprano a encerrarnos en Los Aromos con autocrítica y fe que lo sacamos adelante. ¡¡Juntos!!”.

De cara a la preparación del próximo compromiso, Peñarol retomó los entrenamientos esta mañana y tendrá la jornada del martes libre. La actividad se reanudará el miércoles y jueves en turno matutino, mientras que el viernes el plantel trabajará por la tarde para quedar concentrado de inmediato, enfocado en el partido del sábado a las 16:00 horas frente a Juventud en Las Piedras.

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