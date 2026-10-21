En medio de la polémica y las suspicacias tras lo que fue el arbitraje en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado, el Colegio de Árbitros dio a conocer las ternas para los encuentros por la decimosegunda fecha del Clausura que comenzará este viernes.
no pasó nada, siga siga
Se conocieron los árbitros para la fecha 12 del Clausura: ¿fue designado Mathías de Armas?
Gustavo Tejera junto a Antonio García dirigirán el partido de Nacional y Liverpool mientras que Andrés Matonte y Jonathan Fuentes estarán en Peñarol y Juventud.