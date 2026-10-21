Se conocieron los árbitros para la fecha 12 del Clausura: ¿fue designado Mathías de Armas?

Mathías de Armas que estuvo en el foco de la polémica fue designado para dirigir el encuentro entre Wanderers y Deportivo Maldonado en el que estará junto a Andrés Cunha. Además, Jonathan Fuentes (que fue el VAR el día lunes) estará en el video arbitraje del partido entre Peñarol y Juventud que tendrá a Andrés Matonte como principal.