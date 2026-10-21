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Se conocieron los árbitros para la fecha 12 del Clausura: ¿fue designado Mathías de Armas?

Gustavo Tejera junto a Antonio García dirigirán el partido de Nacional y Liverpool mientras que Andrés Matonte y Jonathan Fuentes estarán en Peñarol y Juventud.

Mathías de Armas dirigirá Wanderers y Progreso por el Clausura.

Mathías de Armas dirigirá Wanderers y Progreso por el Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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En medio de la polémica y las suspicacias tras lo que fue el arbitraje en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado, el Colegio de Árbitros dio a conocer las ternas para los encuentros por la decimosegunda fecha del Clausura que comenzará este viernes.

Mathías de Armas que estuvo en el foco de la polémica fue designado para dirigir el encuentro entre Wanderers y Deportivo Maldonado en el que estará junto a Andrés Cunha. Además, Jonathan Fuentes (que fue el VAR el día lunes) estará en el video arbitraje del partido entre Peñarol y Juventud que tendrá a Andrés Matonte como principal.

Además, Gustavo Tejera junto a Antonio García fueron elegidos para impartir justicia en el partido entre Nacional y Liverpool que será una verdadera final entre líder y escolta del torneo Clausura.

Detalles de la decimosegunda fecha del Clausura

Viernes 23 de octubre

20:00 - Juventud vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Andrés Matonte - Jonathan Fuentes (VAR)

Sábado 24 de octubre

10:00 - Central Español vs Albion

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)

16:00 - Defensor Sporting vs Racing

  • Estadio Franzini
  • Augusto Olmos - Daniel Fedorczuk (VAR)

19:00 - Deportivo Maldonado vs Danubio

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Javier Burgos - Leodán González (VAR)

Domingo 25 de octubre

10:00 - Wanderers vs Progreso

  • Parque Viera
  • Mathías de Armas - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - MC Torque vs Cerro

  • Estadio Charrúa
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

16:00 - Cerro Largo vs Boston River

  • Estadio Ubilla
  • Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)

19:30 - Nacional vs Liverpool

  • Gran Parque Central
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

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