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Deportes Clausura | Nacional | Club Atlético Peñarol

definición al rojo vivo

Se va la doce del Clausura con una final y un posible descenso

Nacional estará recibiendo a Liverpool el domingo en un partido crucial para ambos equipos. Además, Progreso en caso de no ganar, descenderá este fin de semana.

Liverpool ante Nacional por el Clausura.

Liverpool ante Nacional por el Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Este viernes estará comenzando a disputarse la decimosegunda fecha del torneo Clausura que tendrá como gran atractivo el choque entre Liverpool ante Nacional en el que se medirán líder y escolta del torneo. Además, puede decretarse el primer descenso de la temporada.

Desde las 20:00 horas Peñarol quiere enderezar su camino y prácticamente abrochar la Anual, cuando enfrente a Juventud. El choque más esperado de esta fecha, en el que Nacional y Liverpool se verán las caras, será el próximo domingo.

Entre otros partidos destacados por la zona alta, Deportivo Maldonado jugará ante Danubio mientras que MC Torque busca reponerse de la derrota del fin de semana pasado, cuando choque ante Cerro.

Además habrá dos partidos claves por la permanencia. Central Español ante Albion el sábado a la mañana en el Parque Palermo mientras que Wanderers enfrentará a Progreso en la mañana del domingo en el Parque Viera.

Detalles de la decimosegunda fecha del Clausura

Viernes 23 de octubre

20:00 - Juventud vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Andrés Matonte - Jonathan Fuentes (VAR)

Sábado 24 de octubre

10:00 - Central Español vs Albion

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)

16:00 - Defensor Sporting vs Racing

  • Estadio Franzini
  • Augusto Olmos - Daniel Fedorczuk (VAR)

19:00 - Deportivo Maldonado vs Danubio

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Javier Burgos - Leodán González (VAR)

Domingo 25 de octubre

10:00 - Wanderers vs Progreso

  • Parque Viera
  • Mathías de Armas - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - MC Torque vs Cerro

  • Estadio Charrúa
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

16:00 - Cerro Largo vs Boston River

  • Estadio Ubilla
  • Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)

19:30 - Nacional vs Liverpool

  • Gran Parque Central
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

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