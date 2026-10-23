Se va la doce del Clausura con una final y un posible descenso

Además habrá dos partidos claves por la permanencia. Central Español ante Albion el sábado a la mañana en el Parque Palermo mientras que Wanderers enfrentará a Progreso en la mañana del domingo en el Parque Viera.
Detalles de la decimosegunda fecha del Clausura
Viernes 23 de octubre
20:00 - Juventud vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Andrés Matonte - Jonathan Fuentes (VAR)
Sábado 24 de octubre
10:00 - Central Español vs Albion
- Parque Palermo
- Javier Feres - Daniel Rodríguez (VAR)
16:00 - Defensor Sporting vs Racing
- Estadio Franzini
- Augusto Olmos - Daniel Fedorczuk (VAR)
19:00 - Deportivo Maldonado vs Danubio
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Javier Burgos - Leodán González (VAR)
Domingo 25 de octubre
10:00 - Wanderers vs Progreso
- Parque Viera
- Mathías de Armas - Andrés Cunha (VAR)
13:00 - MC Torque vs Cerro
- Estadio Charrúa
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
16:00 - Cerro Largo vs Boston River
- Estadio Ubilla
- Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)
19:30 - Nacional vs Liverpool
- Gran Parque Central
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)