Suspenden el partido de Uruguay vs India por tormentas eléctricas

Los equipos de Uruguay e India empatan 1 a 1, con un gol de penal de Darwin Núñez poniendo en ventaja a la selección charrúa.
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De esta manera la selección uruguaya está cerrando su gira de partidos amistosos en Asia, con su visita a India en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) de Calcuta. El equipo local viene de caer 4-0 con Brasil y ocupa el puesto 138 del ranking FIFA.
A los 27 minutos el partido se suspendió debido a riesgos meteorológicos. Los giles del encuentro vinieron a los 11' de penal D.Núñez y a los , 22' Thapa.
La decisión arbitral al momento no tiene hora de retorno.