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Deportes India |

1 a 1

Suspenden el partido de Uruguay vs India por tormentas eléctricas

El partido que estaba jugando Uruguay contra India fue suspendido temporalmente antes de que se alcanzara la primera hora de juego.

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De esta manera la selección uruguaya está cerrando su gira de partidos amistosos en Asia, con su visita a India en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) de Calcuta. El equipo local viene de caer 4-0 con Brasil y ocupa el puesto 138 del ranking FIFA.

A los 27 minutos el partido se suspendió debido a riesgos meteorológicos. Los giles del encuentro vinieron a los 11' de penal D.Núñez y a los , 22' Thapa.

La decisión arbitral al momento no tiene hora de retorno.

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