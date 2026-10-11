Dos de cada tres creadores ganan menos de USD 10.000

La distribución permite entender mejor la brecha:

Indicador Resultado Creadores encuestados 5.095 Ingresos inferiores a USD 10.000 67% Contenido no es ingreso principal 62% Ingresos superiores a USD 100.000 Menos del 5%

El dato del 62% resulta especialmente significativo. Indica que para una mayoría el contenido funciona como actividad complementaria, incluso cuando existe una audiencia estable o algún flujo comercial asociado a las publicaciones.

El tamaño de la audiencia todavía pesa más que la interacción

La distribución de ingresos tampoco depende exclusivamente de la respuesta inmediata del público. En la muestra, los ingresos estuvieron más relacionados con el número de seguidores o visualizaciones que con la tasa de interacción.

Eso introduce una tensión conocida dentro de la economía de creadores. Una cuenta puede registrar respuestas intensas de una comunidad relativamente pequeña y, aun así, quedar por debajo de otra con mayor alcance bruto.

La escala publicitaria del sector hace más visible esa diferencia. En Estados Unidos, la inversión publicitaria vinculada a creadores alcanzaría los USD 44.000 millones en 2026, frente a USD 29.500 millones en 2024. Ese crecimiento agregado convive con una distribución individual mucho más desigual: en la muestra, dos de cada tres creadores siguen por debajo de USD 10.000 al año.

La concentración también explica por qué algunos creadores intentan reducir su dependencia de campañas puntuales. La mitad de los encuestados ya había lanzado una marca propia o planeaba hacerlo, buscando una estructura que no dependa únicamente de pagos ligados a publicaciones concretas.

No todos los ingresos digitales funcionan igual

La expansión del trabajo en línea ha colocado bajo una misma etiqueta actividades que, en realidad, generan dinero de formas distintas. En la creación de contenido, el ingreso puede proceder de acuerdos comerciales o pagos de plataformas. También puede venir de productos propios.

Las apuestas digitales responden a otra lógica económica. El operador obtiene ingresos de la actividad de apuestas, mientras que el usuario participa en un evento cuyo resultado es incierto. Por eso, esa actividad no debe confundirse con empleo, trabajo independiente o producción de contenido remunerado.

La diferencia importa especialmente cuando se habla de “ganar dinero online”. Un creador intercambia trabajo y alcance por una remuneración acordada; una apuesta depende de un resultado futuro y no constituye una fuente laboral de ingresos. Aunque ambos servicios funcionen en internet, sus mecanismos económicos no son equivalentes.

Para los medios y creadores que publican contenido relacionado con apuestas, la relación comercial puede aparecer a través de publicidad o acuerdos de distribución. Esa remuneración pertenece al trabajo editorial o promocional del creador, no al acto de apostar.

La mayoría todavía combina el contenido con otras fuentes

El dato más estable de la encuesta no es el tamaño de los casos excepcionales, sino la persistencia de una amplia mayoría que sigue dependiendo de otras fuentes de ingresos. Que el 62% no considere el contenido su actividad económica principal muestra que la profesionalización continúa concentrada.

También existe una diferencia clara entre quienes permanecen en los niveles inferiores y quienes superan los USD 100.000 anuales. A medida que aumentan los ingresos, aparecen estructuras de negocio más complejas y una mayor diversificación comercial.

La evolución del sector dependerá menos de cuántas personas comiencen a publicar contenido y más de cuántas consigan convertir esa actividad en ingresos regulares. Con dos de cada tres creadores todavía por debajo de USD 10.000 al año, el crecimiento agregado del mercado sigue conviviendo con una realidad mucho más modesta para la mayoría.