El Real de San Carlos busca recuperar su patrimonio y proyectarse hacia el futuro

La iniciativa prevé reconstruir unos 150 metros de la estructura utilizando madera de alta durabilidad, con el objetivo de garantizar una mayor resistencia frente a las condiciones ambientales y extender su vida útil.

El presupuesto estimado inicialmente en US$ 1,8 millones fue actualizado y actualmente se ubica en torno a los US$ 2,7 millones, de acuerdo con los costos económicos y logísticos actuales.

En el marco de las gestiones para avanzar con la iniciativa, integrantes del Grupo de Vecinos mantuvieron una reunión de trabajo con Juan Manuel Arena, director nacional de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y el senador Nicolás Viera.

Como próximo paso está prevista una inspección técnica del muelle, con participación de autoridades del MTOP, para analizar las condiciones actuales de la estructura y determinar las intervenciones necesarias.

Recuperación del complejo Mihanovich

La intervención sobre el muelle forma parte de una propuesta más amplia para recuperar y potenciar el conjunto patrimonial del Real de San Carlos.

El complejo Mihanovich reúne construcciones vinculadas a distintas etapas de la historia de la zona, entre ellas la Plaza de Toros, el frontón, la Iglesia San Benito, el casino y antiguas dependencias administrativas.

Especialistas en conservación consideran que el conjunto reúne valores arquitectónicos que podrían sustentar futuras postulaciones ante organismos internacionales, entre ellos la UNESCO.

En paralelo, la Intendencia de Colonia mantiene gestiones con UTE para concretar la cesión de la antigua usina eléctrica. La intención es transformar el inmueble en un espacio destinado a actividades culturales y salas de exposiciones.

Infraestructura para acompañar el desarrollo

El planteo vecinal también incluye intervenciones vinculadas a la infraestructura urbana. Entre las obras propuestas se encuentran la bituminización de calles, la ampliación de la red de saneamiento y la construcción de cordón cuneta.

La intención es que la recuperación de los espacios patrimoniales esté acompañada por mejoras en el entorno urbano y contribuya a generar condiciones para un mayor desarrollo turístico, cultural y económico del Real de San Carlos.

De esta manera, la agenda combina la recuperación de estructuras históricas con proyectos de infraestructura y nuevos usos para inmuebles patrimoniales, en un proceso que busca redefinir el papel del Real de San Carlos dentro del desarrollo de Colonia.