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cambios en colonia

El Real de San Carlos busca recuperar su patrimonio y proyectarse hacia el futuro

La recuperación del muelle y la puesta en valor del complejo Mihanovich forman parte de un plan que busca fortalecer el desarrollo urbano, turístico y cultural.

Muelle Mihanovich, parte del complejo del Real de San Carlos.

Muelle Mihanovich, parte del complejo del Real de San Carlos.

 Imagen tomada de la Colonia Portal
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El Real de San Carlos atraviesa una etapa de definición de proyectos orientados a recuperar su patrimonio y acompañar el crecimiento urbano de uno de los principales enclaves históricos de Colonia. Entre las iniciativas en estudio se encuentran la reconstrucción del muelle, la recuperación de inmuebles del complejo Mihanovich y la ejecución de obras de infraestructura.

El proceso, según informa el portal LaColoniaPortal, es impulsado por el Grupo de Vecinos del Real de San Carlos, colectivo referenciado en Julio Castrillo, que articula gestiones con organismos departamentales y nacionales.

Un nuevo proyecto para el muelle

La recuperación del muelle constituye una de las principales prioridades planteadas por los vecinos. El proyecto fue elaborado originalmente en 2020 por la ingeniera Virginia Solano y presentado ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La iniciativa prevé reconstruir unos 150 metros de la estructura utilizando madera de alta durabilidad, con el objetivo de garantizar una mayor resistencia frente a las condiciones ambientales y extender su vida útil.

El presupuesto estimado inicialmente en US$ 1,8 millones fue actualizado y actualmente se ubica en torno a los US$ 2,7 millones, de acuerdo con los costos económicos y logísticos actuales.

En el marco de las gestiones para avanzar con la iniciativa, integrantes del Grupo de Vecinos mantuvieron una reunión de trabajo con Juan Manuel Arena, director nacional de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y el senador Nicolás Viera.

Como próximo paso está prevista una inspección técnica del muelle, con participación de autoridades del MTOP, para analizar las condiciones actuales de la estructura y determinar las intervenciones necesarias.

Recuperación del complejo Mihanovich

La intervención sobre el muelle forma parte de una propuesta más amplia para recuperar y potenciar el conjunto patrimonial del Real de San Carlos.

El complejo Mihanovich reúne construcciones vinculadas a distintas etapas de la historia de la zona, entre ellas la Plaza de Toros, el frontón, la Iglesia San Benito, el casino y antiguas dependencias administrativas.

Especialistas en conservación consideran que el conjunto reúne valores arquitectónicos que podrían sustentar futuras postulaciones ante organismos internacionales, entre ellos la UNESCO.

En paralelo, la Intendencia de Colonia mantiene gestiones con UTE para concretar la cesión de la antigua usina eléctrica. La intención es transformar el inmueble en un espacio destinado a actividades culturales y salas de exposiciones.

Infraestructura para acompañar el desarrollo

El planteo vecinal también incluye intervenciones vinculadas a la infraestructura urbana. Entre las obras propuestas se encuentran la bituminización de calles, la ampliación de la red de saneamiento y la construcción de cordón cuneta.

La intención es que la recuperación de los espacios patrimoniales esté acompañada por mejoras en el entorno urbano y contribuya a generar condiciones para un mayor desarrollo turístico, cultural y económico del Real de San Carlos.

De esta manera, la agenda combina la recuperación de estructuras históricas con proyectos de infraestructura y nuevos usos para inmuebles patrimoniales, en un proceso que busca redefinir el papel del Real de San Carlos dentro del desarrollo de Colonia.