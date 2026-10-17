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Internacionales | Argentina |

Argentina: Manifestaciones de estudiantes terminó con represión

El gobierno argentino reprimió con gases la 5° Marcha Federal Universitaria frente al Congreso: hubo decenas de heridos y detenidos.

Foto: Edgardo Gómez @jedgardogomez

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Represión en la puerta de la casa de la democracia

Era una multitudinaria manifestación pacífica hasta que comenzó -una vez más- una desmedida represión por parte de las fuerzas federales, justo antes del comienzo del acto donde las universidades exigieron al gobierno que cumpla con la ley. “En la puerta de la casa de la democracia están tirando gases contra el pueblo”. La voz de una estudiante retumba desde el escenario, rota por la amplificación y el aire espeso de la tarde. Hacía minutos nomás había sonado el Himno Nacional en la apertura del acto central de la 5° Marcha Federal Universitaria, pero la imagen desde el centro de la Plaza de los Dos Congresos mutó rápido en un cuadro de terror surrealista: una lluvia de bombas lacrimógenas volando por los aires hasta caer en parábola entre las columnas pacíficas de estudiantes, docentes, jubilados, familiares de personas con discapacidad y un tendal de anónimos castigados por la pedagogía de la crueldad del gobierno ultraliberal de Javier Milei. Se manifestaban en paz bajo el cielo plomizo de un jueves espeso y barométrico. Otra vez la cacería de los ejércitos de la noche mileísta.

Escupen los hidrantes con rabia. Reina en Congreso la ley del gas pimienta. Otra vez el panic show. Un brutal e hipertrofiado operativo policial anticipaba la represión que, pasadas las 15:30, las fuerzas federales desplegaron sobre la multitud que colmaba la plaza para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y frenar el desguace oficial. “Nos odian, nos quieren matar; vinimos a protestar en paz. Milei, sos la dictadura”, escupe un laburante desde la columna de la UOCRA, parado muy cerca de la fachada muda de la Biblioteca del Congreso. A su lado, un grupo de compañeros empieza a agitar el aire denso con el mantra colectivo: “La patria no se vende”.

A metros del vallado, gendarmes y efectivos de la Policía Federal practican la coreografía maníaca del protocolo antiprotesta. Derrame de la extrema derecha: hay lacrimógenas y gas para todes. Desde el escenario, un docente suplica por los parlantes que cese el fuego, que un gobierno que incumple la ley desde hace más de un año deje de despilfarrar presupuesto en armamento contra el pueblo indefenso. La única respuesta del cordón azul es una segunda salva de gases.

Bajo el aguacero, la plaza resiste

De golpe, el cielo se cae a pedazos en un aguacero torrencial. El agua borra los contornos, pero no ahuyenta a nadie: la marea resiste bajo el diluvio, empapada de dignidad, mientras en el recinto de Diputados la sesión para bajar el DNU 70/23 y tratar la Emergencia en Discapacidad y Endeudamiento Familiar vuelve a caerse por falta de quorum. Antes de que las bombas de gas cortaran el aire, la plaza era una cátedra a cielo abierto, un territorio donde confluían todas las deudas de la patria.

“Demasiada atención hace que el burro se crea león”, advertía el cartel de cartón de una estudiante. “La patria no se vende. La ciudadanía tampoco”, se leía en otra pancarta hecha a mano con fibrón negro. “Las Malvinas son argentinas. La Patagonia también”, remataba otro cartel, resumiendo los hilos invisibles que unen la lucha universitaria con la soberanía nacional. La Quinta Marcha Federal ya era multitudinaria mucho antes de que en el Congreso se frustrara el intento de dar de baja el DNU. Gremios, orgas, movimientos sociales y, sobre todo, estudiantes coparon el barrio desde bien temprano. Ni la llovizna pertinaz ni el clima pesado frenaron el reclamo contra la extranjerización de la tierra y en defensa del presupuesto educativo.

Estudiantes, docentes y jubilados: las voces de la marcha

Florencia estudia en un secundario de San Miguel y bajó al centro para defender lo que todavía no tiene, pero siente propio. Se le iluminan los ojos cuando confiesa su sueño de cruzar la puerta de la universidad pública: “Tengo planeado estudiar Veterinaria o Relaciones Internacionales. Espero que Milei no las cierre”, dice la piba con un nudo en la garganta. “Estoy acá para proteger mi futuro y el de todos”. Frente a las vallas, agita su cartel dibujado a mano: “No hay cadenas más peligrosas que la ignorancia impuesta”. A unos pasitos, Victoria Carballo, estudiante de Educación Especial, comparte unos mates con sus compañeras del Rojas. “Estamos todos movilizados. Este gobierno ataca directamente a las personas con discapacidad. Mi vocación es ayudar, y lo que hacen ellos es estigmatizar al colectivo, desfinanciarlo y cerrarle las puertas. Pero no solo a ellos: a los pobres, a los docentes, a los jubilados, a cualquiera que piense distinto”. Victoria mira a los efectivos de la Federal que lustran sus escudos del otro lado del cordón metálico: “Leo mucho en el profesorado, pero sobre todo me gusta Mafalda. Ahí enfrente están los que aman el palito de abollar ideologías”. Su cartel concentra el reclamo en un himno de su corazón: “Sean eternos los derechos que supimos conseguir”.

Los jubilados combativos de Los 12 Apóstoles también dicen presente, ahora y siempre. En la primera línea, codo a codo con las pibas y los pibes, marcha Ricardo, de 72 años y el pelo canoso empapado por la lluvia: “Vengo por todos los compañeros y compañeras que padecen este drama nacional. Laburé toda la vida como colectivero y hoy no llego a fin de mes. Es un genocidio lo que hacen con los viejos: se nos mueren 150 compañeros por mes porque les sacaron los remedios, porque están deprimidos o directamente porque no comen. Decime qué otro nombre le podés poner a esta película de terror”. Ricardo, experimentado en las grandes tormentas del país, remata con la voz firme: “Pasé a Martínez de Hoz, a la híper de Alfonsín, a Menem, pero este ajuste es salvaje. Hay que frenarlos con la lucha y en las urnas; no damos más”.

La tierra, el futuro y el saldo de la represión

Melany Ticona camina a la par de sus profesores. Estudia Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Matanza. Es la primera universitaria de su familia. “Un orgullo inmenso, pero me da mucha rabia y tristeza ver cómo la están pasando nuestros docentes. No puedo creer que un gobierno no cumpla con las leyes; te da una mezcla de bronca y resignación”. Melany llega con lo justo a fin de mes; la mayoría de sus amigos sobreviven pedaleando para las aplicaciones de delivery. “Parece que el gobierno quiere que nuestro único futuro sea subirnos a una bici a repartir o manejar un Uber”. A su lado, una compañera de cursada levanta un cartel sabio: “La universidad pública nos dio cinco Premios Nobel; la privada a Milei”.

El reclamo de la tierra también echó raíces en la plaza. Patricia es agricultora de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Vino desde General Rodríguez, donde cultiva verduras, frutas y flores. Reparte plantas de lechuga y cebollas de verdeo entre las columnas como un acto de soberanía: “Trabajamos la tierra de sol a sol y no llegamos a nada. Nuestro laburo no vale nada, nos condenan a la pobreza mientras quieren entregar las tierras a los ricos. Por eso venimos a pelear por la patria y por nuestros hijos”.

“No lo soñé, yeh / Ibas corriendo a la deriva / No lo soñé, yeh / Los ojos ciegos bien abiertos”. Aturde la plaza el estribillo de “Jijiji” escupido por los parlantes cuando termina el acto. No hay pogo más grande del mundo posible bajo la feroz tormenta y la represión: solo una marea de cuerpos corriendo a la deriva por la plaza para escapar de las nubes químicas y los disparos a quemarropa de la Gendarmería y la Federal. ¿El saldo de la cacería? Decenas de heridos y detenidos.

Muy cerca del escenario, un pasacalle que flamea mojado bajo el aguacero grita su advertencia postrera contra el gobierno mileísta: “Si nos unimos NO PASARÁN”.

Por: Nicolás G. Recoaro para ElTiempoAR

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