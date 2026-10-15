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MetSul | precipitaciones | clima

El clima en Uruguay

Inumet y MetSul prevén continuidad de inestabilidad, precipitaciones aisladas y rachas de viento costeras en Uruguay

Inumet y MetSul visualizan jornadas con humedad, neblinas matinales y lluvias aisladas, con máximas de hasta 23 °C en el norte y rachas de viento costeras.

Reporte de Inumet y Metsul

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul actualizaron sus reportes técnicos para el territorio nacional. Los modelos de predicción confirman la persistencia de un cuadro de alta humedad, abundante nubosidad y precipitaciones aisladas que continuarán afectando la franja costera, el centro-sur y el este del país.

La jornada registra un rango de temperaturas que va desde una mínima nacional de 11 °C hasta marcas máximas que se situarán en el entorno de los 23 °C sobre el norte del territorio.

Detalle regional según el informe oficial de Inumet

  • Montevideo y Área Metropolitana: Cielos nubosos a cubiertos con neblinas y bancos de niebla matinales. Se mantienen las probabilidades de precipitaciones aisladas hacia la tarde/noche, acompañadas por vientos del sector sureste con rachas que podrán alcanzar hasta los 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas oscilan entre los 14 °C de mínima y los 17 °C de máxima.

  • Zona Este y Centro-Sur: Nubosidad abundante con nieblas y neblinas. Se prevén precipitaciones aisladas y la baja probabilidad de tormentas puntuales, junto a rachas de viento de hasta 50 km/h en la faja marina y de Maldonado/Rocha. Máximas estimadas en 20 °C.

  • Norte (Noroeste y Noreste): Jornada de cielo nuboso a cubierto con neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevén precipitaciones aisladas y baja probabilidad de actividad eléctrica. En esta región se registrarán los valores más altos del país, con máximas que alcanzarán los 23 °C.

  • Suroeste: Condiciones similares de abundante nubosidad, nieblas y precipitaciones de carácter irregular con rachas de viento de 40 km/h en zonas costeras del Río de la Plata.

MetSul advierte por bloqueo atmosférico e impacto de El Niño

Por su parte, el servicio meteorológico brasileño MetSul destacó en su análisis regional que el patrón actual responde a una interacción de masas de aire que genera bloqueos atmosféricos estables. Esta dinámica mantiene las temperaturas por debajo de los promedios climatológicos habituales para mediados de octubre en el Cono Sur.

Asimismo, la agencia enfatizó que la región atraviesa un ciclo estacional altamente volátil bajo la influencia de El Niño, anticipando la alternancia entre ingresos periódicos de aire fresco-frío y nuevos episodios de precipitaciones intensas hacia el cierre del mes.

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