El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul actualizaron sus reportes técnicos para el territorio nacional. Los modelos de predicción confirman la persistencia de un cuadro de alta humedad, abundante nubosidad y precipitaciones aisladas que continuarán afectando la franja costera, el centro-sur y el este del país.
El clima en Uruguay
Inumet y MetSul prevén continuidad de inestabilidad, precipitaciones aisladas y rachas de viento costeras en Uruguay
Inumet y MetSul visualizan jornadas con humedad, neblinas matinales y lluvias aisladas, con máximas de hasta 23 °C en el norte y rachas de viento costeras.