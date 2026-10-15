Inumet y MetSul prevén continuidad de inestabilidad, precipitaciones aisladas y rachas de viento costeras en Uruguay

Montevideo y Área Metropolitana: Cielos nubosos a cubiertos con neblinas y bancos de niebla matinales. Se mantienen las probabilidades de precipitaciones aisladas hacia la tarde/noche, acompañadas por vientos del sector sureste con rachas que podrán alcanzar hasta los 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas oscilan entre los 14 °C de mínima y los 17 °C de máxima.

Zona Este y Centro-Sur: Nubosidad abundante con nieblas y neblinas. Se prevén precipitaciones aisladas y la baja probabilidad de tormentas puntuales, junto a rachas de viento de hasta 50 km/h en la faja marina y de Maldonado/Rocha. Máximas estimadas en 20 °C.

Norte (Noroeste y Noreste): Jornada de cielo nuboso a cubierto con neblinas. Hacia la tarde y la noche se prevén precipitaciones aisladas y baja probabilidad de actividad eléctrica. En esta región se registrarán los valores más altos del país, con máximas que alcanzarán los 23 °C.