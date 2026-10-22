Ecuador: con el arresto de Luisa González, Noboa elimina rivales políticos

"Los hechos proceden de una retaliación política de parte de (Daniel) Noboa, quien ha tenido comportamientos dictatoriales al anular los contrapesos democráticos en el Ecuador, cooptar ilegítimamente comprando conciencias de legisladores que han traicionado su mandato popular en las urnas y sometiéndolos a la disciplina de su partido político de Gobierno", señaló Rodríguez.

Detenida en la madrugada

González fue detenida, por orden de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la madrugada en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2023.

"Fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", indicó la entidad en un comunicado.

Rechazo al arresto

Uno de los primeros en informar los hechos fue el expresidente Correa en X. “Apresaron a Luisa González. ¡¡¡YA BASTAAA!!! “Ecuador vencerá”, escribió el exmandatario.

González fue imputada en enero como parte del caso ‘Caja Chica’, en el que la Fiscalía atribuye un presunto delito de delincuencia organizada para lavado de dinero, con supuesto financiamiento proveniente de Venezuela para las elecciones de 2023.

Posteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió a Revolución Ciudadana a petición de la Fiscalía, una acción denunciada como una persecución política por parte del Gobierno de Noboa para excluirlos de las elecciones que se realizarán a fines de noviembre.

Luego, González no consiguió inscribir su candidatura para postular por la Prefectura de Manabí, auspiciada por el partido indigenista Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

Rivales condenan

Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, condenó la detención. “¡Los adversarios políticos no somos enemigos! Ante los últimos sucesos, no podemos callar”, dijo en X, donde agregó que la atención debería estar puesta en la “crisis severa de energía”, de desnutrición, de empleo y de seguridad que atraviesa el país.

También se manifestó el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien expresó su solidaridad a González. “Cambian los pretextos, pero mantienen el objetivo: perseguir a quienes luchan por la soberanía para imponer gobiernos sometidos al imperio”, dijo el dirigente izquierdista.

(En base a Sputnik y CNN)