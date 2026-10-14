El Pentágono incluirá la "guerra biológica" en sus ejercicios rutinarios

En esa misma línea, declaró que no se puede "ponerlos en una burbuja", por lo que el enfoque busca sostener la capacidad operativa aunque aparezca un brote o un foco de contagio.

Mantener las misiones en marcha

En la práctica, la nueva orientación busca que las amenazas biológicas no se traten únicamente como emergencias médicas. En su lugar, comandantes, oficiales de inteligencia y personal de logística deberán aprender a mantener las misiones en marcha mientras se gestionan escenarios de contagio. Tamasi describió a modo de ejemplo un brote simulado de norovirus en un puerto militar, donde el personal médico intenta contenerlo y la logística decide cómo mantener el flujo de suministros críticos.

El primer ciclo de implementación, de 2 años, se centrará en establecer políticas, mejorar la coordinación entre organizaciones del Ejército y formar personal especializado en biología. Las fases posteriores incluirán tecnologías más avanzadas y esfuerzos de adquisición, mientras se busca alinear la doctrina y definir cómo se evaluará la preparación de biodefensa en todas las fuerzas.

La iniciativa llega en un contexto en el que la inteligencia artificial y la biotecnología elevan la preocupación por las armas que los adversarios de EE.UU. podrían desarrollar en un futuro cercano.