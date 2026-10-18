Macron exige al Gobierno tomar medidas para contrarrestar las protestas callejeros

Macron recordó que los ciudadanos habían salido a las calles para expresar su descontento ante el aumento del costo de vida en el país, concretamente por la subida de los precios de los combustibles.

Protestas por los precios

Al mismo tiempo, el presidente francés subrayó que el incremento en los precios de la gasolina se debía, supuestamente, únicamente al conflicto en Oriente Medio, y que Francia se ve obligada a hacer frente a su impacto en los mercados de combustibles.

Según el Ministerio del Interior francés, este sábado unas 550.000 personas participaron en las protestas contra el aumento del coste de la vida y de los precios, 110.000 de ellas en París.

En las movilizaciones tomaron parte estudiantes de secundaria y universitarios, simpatizantes del movimiento de los chalecos amarillos, activistas climáticos y otros sectores de la población.

Choques callejeros

Las manifestaciones estuvieron acompañadas de enfrentamientos entre participantes y fuerzas policiales, así como de disturbios y actos vandálicos en varias ciudades, entre ellas París, Marsella, Niza, Lyon, Lille y Limoges.

Al menos 2.000 personas fueron detenidas durante los disturbios, según el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez; unos 600 policías y gendarmes resultaron heridos en los enfrentamientos con manifestantes.

(Sputnik)