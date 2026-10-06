Se extienden las protestas estudiantiles en Francia y crece la represión policial

Anteriormente, en la protesta en la capital francesa comenzaron los enfrentamientos, y la policía utilizó granadas de estruendo y gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Protesta desde setiembre

Desde mediados de setiembre, estudiantes franceses de secundaria organizan protestas frente a sus centros docentes, en rechazo a los horarios sobrecargados, la falta de profesores y otros problemas del ámbito educativo.

Según los últimos datos que publicó el periódico Figaro, citando al Ministerio del Interior del país, más de 6.000 personas han sido detenidas en Francia desde el inicio de las protestas.

El conflicto, sin embargo, dejó de estar limitado a las reivindicaciones educativas. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se multiplicaron en algunas ciudades y la violencia pasó a ocupar buena parte del debate político.

Represión policial

En París, Estrasburgo, Rennes y Toulouse, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir a grupos estudiantiles. El Ministerio del Interior informó de 488 detenciones durante la jornada y de decenas de agentes heridos.

El movimiento comenzó el 17 de septiembre en un instituto de la periferia parisina y fue extendiéndose progresivamente por otras regiones. Los estudiantes denunciaron el deterioro de los establecimientos, la falta de profesores para cubrir las ausencias y una organización de la jornada escolar que consideran excesiva.

La protesta también llegó a centros de barrios populares donde las condiciones edilicias son especialmente precarias. Algunas escuelas enfrentan problemas de mantenimiento que, según los estudiantes y las organizaciones de padres, se arrastran desde hace años.

La movilización sumó además el respaldo de docentes, padres, sindicatos y organizaciones de izquierda, en una convergencia que amplió el conflicto más allá de los estudiantes.

La escalada de los últimos días convirtió la respuesta policial en uno de los principales focos de la protesta.

Cientos de heridos

El primer ministro Sébastien Lecornu informó ante la Asamblea Nacional que 215 adolescentes y 85 trabajadores de la educación resultaron heridos desde el comienzo del movimiento, además de unos 715 policías y gendarmes. El jefe del Gobierno calificó el balance como uno de los más graves registrados en el sistema educativo francés en las últimas décadas.

Uno de los episodios más graves ocurrió el lunes en Lens, en el norte del país, cuando un adolescente de 15 años perdió una mano durante los enfrentamientos registrados frente a un instituto. El caso está bajo investigación.

Desde el viernes pasado, las protestas se registraron también en Bélgica, principalmente en las ciudades de Arlon y Lieja.

(En base a Sputnik, France24 y RT)