Secretaria de prensa de la Casa Blanca deja el cargo cinco días después de asumir

“Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría”, dijo Trump que le comentó a Zacharia en la mañana de este viernes.

Señaló que hablarían cuando él regresara a la Casa Blanca y que dejaría la decisión en manos de ella. Sin embargo, no se mostró especialmente alentador con su secretaria de Prensa, quien se encontraba bajo gran presión.

“Katie, ¿necesitas esto? No creo que lo necesites”, dijo haberle comentado.

Falta de confianza

Fue una notable muestra de falta de confianza en Zacharia, quien había asumido el cargo hace apenas una semana. Su turbulento debut en la sala de prensa el martes y los persistentes interrogantes sobre su trayectoria habían provocado un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación y de otros colaboradores de Trump. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que Zacharia estaba en proceso de dejar el puesto de secretaria de Prensa, y un asesor de Trump afirmó que abandonaría la Casa Blanca en los próximos días.

Al salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin político en Georgia, Trump comentó que Zacharia había sido maltratada por los medios y la elogió como una partidaria leal.

El martes, Zacharia dio su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, la cual tuvo una duración de 14 minutos, un tiempo significativamente menor al que suelen durar este tipo de intercambios con periodistas.

Durante la rueda de prensa, Zacharia estaba visiblemente nerviosa y tras su primera aparición, varios funcionarios de la Casa Blanca se preguntaron cuánto duraría en el cargo, informó entonces CNN, citando fuentes del Gobierno.

(En base a Sputnik y CNN)