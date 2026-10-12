Alejandro Sánchez descartó aplicar "método Bukele" en Uruguay

No obstante, apuntó que Ulloa “dio una explicación de las cosas que están haciendo (en materia de seguridad), pero no formó parte esencial de la agenda de trabajo”.

Ante la propuesta del vicepresidente de El Salvador de ofrecer herramientas técnicas del método de seguridad de su país, Alejandro Sánchez descartó que Uruguay implemente las medidas de Bukele.

“No podemos comparar la realidad salvadoreña de las maras con la realidad del Uruguay, que es muy distinta y es una situación muy diferente”.

Pereira dijo que la oposición coquetea con el populismo

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó que se pretendan aplicar las medidas de El Salvador en nuestro país.

“Quisiera saber qué pensarían ustedes si vivieran en El Salvador, si pudieran hacer estas notas abiertamente, si le pudieran preguntar al presidente lo que quisieran, si tendrían libertad de expresión. Siempre uno tiene que pensar que está dispuesto a resignar para ganar en seguridad pública, yo no estoy dispuesto a resignar ni la libertad de expresión, ni la libertad de asociación, ni los derechos individuales, ni la legítima defensa de las personas, con lo cual claramente no es un plan que se adecua al Uruguay”, dijo.

Además, apuntó contra los dirigentes de la oposición que impulsan la aplicación de ese modelo y consideró que coquetean con el populismo.

“Si en las encuestas le diera mal a Bukele no hablarían de Bukele, porque ningún blanco democrático ni colorado democrático, que son la enorme mayoría, piensan que el sistema de Bukele es aplicable y de hecho estuvieron cinco años en el gobierno y no aplicaron el modelo Bukele”.