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Política Bukele | Fernando Pereira |

No se la llevan

Alejandro Sánchez descartó aplicar "método Bukele" en Uruguay

El secretario de Presidencia destacó que la realidad de Uruguay es distinta a la de El Salvador y el tema seguridad no fue parte del debate.

Alejandro Sánchez descartó que Uruguay aplique el modelo Bukele en seguridad.

Alejandro Sánchez descartó que Uruguay aplique el modelo Bukele en seguridad.
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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó implementar los métodos de seguridad aplicados en El Salvador y dijo que no se conversó sobre el “método Bukele” con el vicepresidente de ese país, Félix Ulloa.

Tras la reunión del presidente Yamandú Orsi con Ulloa, Sánchez dio detalles del encuentro y destacó que el debate no se centró en el método de seguridad de Bukele.

“No fue parte del debate que tuvimos con la visita del vicepresidente de El Salvador, estuvimos discutiendo otros temas que son relevantes, como por ejemplo la CELAC y la integración de América Latina y el Caribe para enfrentar determinados desafíos”, como la inteligencia artificial, las TICs y la coordinación para el desarrollo de los países.

No obstante, apuntó que Ulloa “dio una explicación de las cosas que están haciendo (en materia de seguridad), pero no formó parte esencial de la agenda de trabajo”.

Ante la propuesta del vicepresidente de El Salvador de ofrecer herramientas técnicas del método de seguridad de su país, Alejandro Sánchez descartó que Uruguay implemente las medidas de Bukele.

“No podemos comparar la realidad salvadoreña de las maras con la realidad del Uruguay, que es muy distinta y es una situación muy diferente”.

Pereira dijo que la oposición coquetea con el populismo

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, cuestionó que se pretendan aplicar las medidas de El Salvador en nuestro país.

“Quisiera saber qué pensarían ustedes si vivieran en El Salvador, si pudieran hacer estas notas abiertamente, si le pudieran preguntar al presidente lo que quisieran, si tendrían libertad de expresión. Siempre uno tiene que pensar que está dispuesto a resignar para ganar en seguridad pública, yo no estoy dispuesto a resignar ni la libertad de expresión, ni la libertad de asociación, ni los derechos individuales, ni la legítima defensa de las personas, con lo cual claramente no es un plan que se adecua al Uruguay”, dijo.

Además, apuntó contra los dirigentes de la oposición que impulsan la aplicación de ese modelo y consideró que coquetean con el populismo.

“Si en las encuestas le diera mal a Bukele no hablarían de Bukele, porque ningún blanco democrático ni colorado democrático, que son la enorme mayoría, piensan que el sistema de Bukele es aplicable y de hecho estuvieron cinco años en el gobierno y no aplicaron el modelo Bukele”.

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