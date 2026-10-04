Amplio triunfo de las listas sindicales en la elección de representantes docentes al Codicen

Listas sindicales

Macedo, profesor de Historia y dirigente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), y Santos, maestro especializado en educación rural y respaldado por la Federación Uruguaya de Magisterio, sustituirán a Julián Mazzoni y Daysi Iglesias. El Codicen tiene cinco miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y dos elegidas por el cuerpo docente.

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó el carácter secreto del voto y la organización a cargo de la Corte Electoral. Ese diseño ofrece garantías esenciales para una elección que combina representación profesional y conducción pública, sostuvo.

El escrutinio definitivo podrá introducir ajustes menores, pero la distancia registrada vuelve irreversible la asignación de los dos cargos. La transición debería incluir la entrega pública de prioridades, información presupuestal y asuntos pendientes, para que el cambio de representantes no interrumpa decisiones que ya están en curso.