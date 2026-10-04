Amplio triunfo de las listas sindicales en la elección de representantes docentes al Codicen

De acuerdo al escrutinio primario, Pablo Macedo, de la lista 11, y Limber Santos, de la 22, serán los nuevos representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). El resultado marca una victoria amplia de las listas impulsadas por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).
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El lema sindical “En defensa de la educación pública” obtuvo 27.768 votos, casi cuatro veces los 7.109 alcanzados por “Compromiso docente, futuro educativo”, que reunió a las listas 1 y 3. La lista 11 fue la más votada, con 11.792 adhesiones; la 22 consiguió 8.438 y la lista 30, encabezada por Marcos Correa y Andrea Touzet, recibió 6.745.
La Corte Electoral habilitó un visualizador con los resultados del acto realizado el sábado 3 de octubre. Según los datos difundidos por distintos medios, votaron 45.660 docentes. Hubo además 6.163 votos en blanco y 4.613 anulados.
Listas sindicales
Macedo, profesor de Historia y dirigente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), y Santos, maestro especializado en educación rural y respaldado por la Federación Uruguaya de Magisterio, sustituirán a Julián Mazzoni y Daysi Iglesias. El Codicen tiene cinco miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado y dos elegidas por el cuerpo docente.
El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó el carácter secreto del voto y la organización a cargo de la Corte Electoral. Ese diseño ofrece garantías esenciales para una elección que combina representación profesional y conducción pública, sostuvo.
El escrutinio definitivo podrá introducir ajustes menores, pero la distancia registrada vuelve irreversible la asignación de los dos cargos. La transición debería incluir la entrega pública de prioridades, información presupuestal y asuntos pendientes, para que el cambio de representantes no interrumpa decisiones que ya están en curso.