Bolivia impulsará el desarrollo de la hidrovía en reunión con Paraguay y Uruguay

El fortalecimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná para el comercio exterior será el tema central que abordarán Bolivia, Paraguay y Uruguay el próximo 20 de octubre en Asunción, confirmó este martes el presidente boliviano, Rodrigo Paz.
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"Urupabol, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Pronto estará una delegación en Asunción, el próximo 20 de octubre. También vendrán delegaciones (al país) tanto civiles como militares para acercarnos y acelerar el proceso de desarrollo a través de nuestra hidrovía", explicó Paz en un acto público consignado por la Agencia Sputnik.
La alianza Urupabol, conformada por Uruguay, Paraguay y Bolivia, busca mejorar el tránsito en la hidrovía Paraguay-Paraná que desemboca en el Océano Atlántico.
Bolivia es un país mediterráneo, al igual que Paraguay, que busca una vía alternativa al Atlántico para su comercio, debido a las dificultades para usar los puertos de Chile sobre el Océano Pacífico.
El 29 de junio, Bolivia asumió la Secretaría Pro Témpore de Urupabol con una agenda renovada para fortalecer la integración regional en Sudamérica.
El bloque fue creado originalmente el 25 de abril de 1963 en Caracas, Venezuela.
Funciones de Urupabol
A nivel técnico y estratégico, el bloque opera bajo lineamientos muy definidos que separan sus funciones originales de sus objetivos actuales:
1. Coordinación Financiera (Objetivo Pragmático): Se constituyó inicialmente para unificar posturas y coordinar de forma conjunta la representación de los tres países ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos financieros internacionales.
2. Concertación Política y Comercial: Buscar intensificar el intercambio de mercancías, así como la cooperación cultural, artística y científica entre las partes, actuando en bloque frente a las asimetrías de la región.
3. Integración Física y Navegabilidad: Promover la infraestructura técnica e interconexiones viales, ferroviarias, aéreas y de telecomunicaciones. El punto neurálgico consiste en mejorar la navegabilidad de sus ríos compartidos.