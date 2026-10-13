Bolivia impulsará el desarrollo de la hidrovía en reunión con Paraguay y Uruguay

Bolivia es un país mediterráneo, al igual que Paraguay, que busca una vía alternativa al Atlántico para su comercio, debido a las dificultades para usar los puertos de Chile sobre el Océano Pacífico.

El 29 de junio, Bolivia asumió la Secretaría Pro Témpore de Urupabol con una agenda renovada para fortalecer la integración regional en Sudamérica.

El bloque fue creado originalmente el 25 de abril de 1963 en Caracas, Venezuela.

Funciones de Urupabol

A nivel técnico y estratégico, el bloque opera bajo lineamientos muy definidos que separan sus funciones originales de sus objetivos actuales:

1. Coordinación Financiera (Objetivo Pragmático): Se constituyó inicialmente para unificar posturas y coordinar de forma conjunta la representación de los tres países ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos financieros internacionales.

2. Concertación Política y Comercial: Buscar intensificar el intercambio de mercancías, así como la cooperación cultural, artística y científica entre las partes, actuando en bloque frente a las asimetrías de la región.

3. Integración Física y Navegabilidad: Promover la infraestructura técnica e interconexiones viales, ferroviarias, aéreas y de telecomunicaciones. El punto neurálgico consiste en mejorar la navegabilidad de sus ríos compartidos.