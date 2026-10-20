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Política Caggiani | negociación | acuerdo

"O se es una férrea oposición o se negocia"

Caggiani niega acuerdo con la oposición para renovación de órganos de contralor

El senador Daniel Caggiani desmintió que el FA haya quitado de la negociación la sustitución de la fiscal de Corte y criticó a opositores por filtrar información: "Hoy no están dadas las condiciones para un acuerdo".

Daniel Caggiani, senador del FA.

Daniel Caggiani, senador del FA.

 Comunicación FA.
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El legislador explicó que la bancada frentista busca acordar un mecanismo para que las vacantes en la Suprema Corte de Justicia y el TCA, que finalizan sus mandatos en este quinquenio, sean designadas por la Asamblea General y no ocupadas por antigüedad. "Eso es algo que en principio estaríamos de acuerdo", expresó. No obstante, dijo que actualmente hay una vacante en el TSA, para la que tendrían que lograr un acuerdo en el nombre de la persona designada.

Respecto a los organismos de contralor, señaló la necesidad de renovar sus integraciones, vigentes desde hace más de 12 años, e insistió en la importancia de designar un fiscal de corte votado por el Senado. "Para el Frente Amplio es muy importante tener una Fiscalía de Corte, no subrogante, sino votada, en este caso, por todo el Senado de la República. Eso es algo que se mantiene y que nosotros seguimos también procurando".

Asimismo, Caggiani desmintió una versión de prensa consignada en El País sobre una flexibilización por parte del oficialismo de no incluir en la negociación la designación de un fiscal de Corte que sustituya a Mónica Ferrero. "Eso es mentira, no es verdad. En realidad nosotros vamos a seguir negociando hasta que haya un acuerdo general y hasta que no haya un acuerdo general no va a haber integración, lamentablemente, de estos ámbitos", enfatizó.

"Hoy no están dadas las condiciones para cercar un acuerdo"

En esa línea, cuestionó a sectores opositores por filtrar informaciones y mantener una postura contradictoria que afecta la negociación: "Algunos actores de la oposición [...] que hacen una oposición feroz al mismo tiempo no pueden ser los que están pretendiendo negociar esto, y sacando artículos de prensa que sin duda también dificultan la negociación, porque una negociación generalmente tiene cuestiones que son reservadas y que después se conocen públicamente".

Y añadió: "No se puede estar en la misa y en la procesión, o se es una férrea oposición o se negocia, pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo". Según el senador, "ahí la oposición tiene un problema que es que no se pone de acuerdo en lo que quiere hacer". "Algunos integrantes de las oposiciones quieren cambiar los organismos de contralor, lo condicionan al mecanismo del TCA, otros quieren también discutir la Fiscalía de Corte. Y bueno, el gobierno y la bancada de gobierno vamos a seguir estableciendo un ámbito de negociación para que eso pueda suceder", agregó el legislador.

Finalmente, concluyó que "lamentablemente hoy por lo menos no están las condiciones como para que se pueda cercar un acuerdo", aunque aseguró que el gobierno continuará promoviendo el ámbito de negociación.

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