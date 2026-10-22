Congreso del FA le da aire al gobierno y le transmite a Orsi una valoración positiva

No tocaron el impuesto al 1%

El presidente del FA adelantó que más allá del encuentro, en unos "15 días" se le remitirá a Orsi el documento aprobado en el congreso. Subrayó que aún se trabaja en procesar "adecuadamente" las 400 modificaciones realizadas al texto base aprobado en el plenario de agosto.

Finalmente, en el encuentro no se habló con el mandatario del impuesto al 1% .

El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, descomprimió el domingo 18 la presión sobre el gabinete que se podía generar a partir de que los frenteamplistas resolvieron valorarly estudiar la propuesta de "incrementar la contribución del 1% más rico". Pereira aclaró a la prensa que la coalición de izquierdas no insistira "necesariamente" en esta propuesta tributara "para este período de gobierno. Esta declaración causó alivio en filas gubernamentales.