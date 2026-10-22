Congreso del FA le da aire al gobierno y le transmite a Orsi una valoración positiva

Una delegación del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio mantuvo una reunión con el presidente Yamandú Orsi para abordar el avance del programa de gobierno y la marcha de las principales políticas públicas. Durante el encuentro, la conducción de la fuerza política le transmitió de manera unánime su respaldo a la gestión, señalando que la fuerza política entiende que el gobierno está cumpliendo con los compromisos asumidos ante la ciudadanía.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde la dirigencia del Frente Amplio se valoró positivamente el ritmo de ejecución de las medidas prioritarias y el apego a las líneas programáticas acordadas. Las autoridades del partido destacaron la capacidad de respuesta del Poder Ejecutivo frente a las demandas sociales y económicas más urgentes, resaltando la cohesión existente entre la fuerza política y el equipo de gobierno.
Por su parte, la transmisión de este mensaje busca consolidar el apoyo político a la conducción del presidente Orsi en un momento clave de la gestión. Desde la mesa directiva se reafirmó la disposición a continuar trabajando en estrecha coordinación para canalizar las prioridades legislativas y asegurar el cumplimiento integral del programa de la coalición de izquierda.
No tocaron el impuesto al 1%
El presidente del FA adelantó que más allá del encuentro, en unos "15 días" se le remitirá a Orsi el documento aprobado en el congreso. Subrayó que aún se trabaja en procesar "adecuadamente" las 400 modificaciones realizadas al texto base aprobado en el plenario de agosto.
Finalmente, en el encuentro no se habló con el mandatario del impuesto al 1% .
El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, descomprimió el domingo 18 la presión sobre el gabinete que se podía generar a partir de que los frenteamplistas resolvieron valorarly estudiar la propuesta de "incrementar la contribución del 1% más rico". Pereira aclaró a la prensa que la coalición de izquierdas no insistira "necesariamente" en esta propuesta tributara "para este período de gobierno. Esta declaración causó alivio en filas gubernamentales.