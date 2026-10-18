El Congreso del Frente Amplio cerró su fin de semana de debate con una señal política clara: la fuerza de gobierno quiere discutir la tributación de las grandes fortunas, pero a través del diálogo. La moción sobre el impuesto al 1% más rico fue la única del encuentro que, tras ser leída, recibió el aplauso de casi toda la sala.
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Congreso del Frente Amplio respalda el impuesto al 1% más rico y ordena su casa electoral
El Congreso del Frente Amplio “valoró” la propuesta del Pit-Cnt y llamó a “alcanzar acuerdos” en 2027.