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Política

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Congreso del Frente Amplio respalda el impuesto al 1% más rico y ordena su casa electoral

El Congreso del Frente Amplio “valoró” la propuesta del Pit-Cnt y llamó a “alcanzar acuerdos” en 2027.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Congreso del Frente Amplio cerró su fin de semana de debate con una señal política clara: la fuerza de gobierno quiere discutir la tributación de las grandes fortunas, pero a través del diálogo. La moción sobre el impuesto al 1% más rico fue la única del encuentro que, tras ser leída, recibió el aplauso de casi toda la sala.

La redacción fue fruto de una negociación entre todos los comités y sectores de la fuerza política. El texto aprobado “valora” la propuesta del movimiento sindical y llama a “alcanzar acuerdos” en 2027. Lo hace sin fijar plazos ni compromisos de votación, lo que deja el tema en manos de la discusión política que viene.

Qué propone el Pit Cnt

La iniciativa implicaría aplicar una sobretasa anual de 1% al Impuesto al Patrimonio de las personas físicas cuyo patrimonio fiscal supere el mínimo no imponible de US$ 1 millón. Es decir, apunta a un segmento muy reducido de la población, el de los mayores patrimonios del país.

Menos colectoras, más reglas claras

En materia electoral, el Congreso aprobó una propuesta para restringir la multiplicidad de listas, las llamadas “colectoras de votos”, de cara a las elecciones de 2029. La medida apunta a ordenar la competencia interna y la oferta electoral de la fuerza política.

Lo que quedó afuera del Congreso

El Congreso dejó por el camino varias mociones sobre temas internacionales que comprometían al gobierno. La decisión de no avanzar con ellas refleja la intención de preservar el margen de acción del Ejecutivo en la política exterior.

Educación: la militancia de base también empujó

Entre las resoluciones, se aprobaron planteamientos vinculados a la educación pública: autonomía, cogobierno, el esquema “6+1” y un IV Congreso de la Educación de carácter vinculante. Delegados y comités destacaron en redes que la aprobación fue resultado del trabajo organizado de las bases. Uno de ellos, el comité “Mártires Estudiantiles”, lo resumió así: “Cuando las bases se organizan, se avanza”.

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