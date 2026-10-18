Congreso del Frente Amplio respalda el impuesto al 1% más rico y ordena su casa electoral

Menos colectoras, más reglas claras

En materia electoral, el Congreso aprobó una propuesta para restringir la multiplicidad de listas, las llamadas “colectoras de votos”, de cara a las elecciones de 2029. La medida apunta a ordenar la competencia interna y la oferta electoral de la fuerza política.

Lo que quedó afuera del Congreso

El Congreso dejó por el camino varias mociones sobre temas internacionales que comprometían al gobierno. La decisión de no avanzar con ellas refleja la intención de preservar el margen de acción del Ejecutivo en la política exterior.

Educación: la militancia de base también empujó

Entre las resoluciones, se aprobaron planteamientos vinculados a la educación pública: autonomía, cogobierno, el esquema “6+1” y un IV Congreso de la Educación de carácter vinculante. Delegados y comités destacaron en redes que la aprobación fue resultado del trabajo organizado de las bases. Uno de ellos, el comité “Mártires Estudiantiles”, lo resumió así: “Cuando las bases se organizan, se avanza”.