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Política petróleo | crisis | conflicto

Escalada e inestabilidad

Crisis energética global: el petróleo supera los 106 dólares empujado por el conflicto en Oriente Medio

Los fletes que transportan petróleo se encarecen tras el desvío de rutas marítimas, consolidando una suba acumulada del crudo superior al 70 % en 2026.

El petróleo sigue aumentando su precio

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El mercado internacional de los hidrocarburos atraviesa un escenario de extrema tensión que mantiene las cotizaciones de los combustibles en niveles críticos. La conjunción de hostilidades militares en puntos clave de distribución, el endurecimiento de la navegación en el golfo Pérsico y las discrepancias diplomáticas sobre el cese de ataques a infraestructuras clave han neutralizado los esfuerzos por contener los valores del barril.

En las últimas transacciones, el crudo de referencia Brent experimentó un repunte del 2 %, alcanzando los 106,80 dólares por barril, al tiempo que el indicador estadounidense WTI se fijó en 93,70 dólares. Este comportamiento al alza refleja la desconfianza de los operadores financieros frente a los anuncios de Washington sobre el levantamiento parcial de trabas al comercio de diésel ruso y eventuales pautas de cese al fuego en Europa del Este.

Puntos de fricción: Ormuz, rutas marítimas y el mercado de refinados

El foco principal de preocupación para las agencias internacionales de energía se ha desplazado hacia el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una fracción determinante del suministro mundial. La multiplicación de ataques contra buques de gran calado ha llevado a múltiples empresas navieras a desviar sus superpetroleros o paralizar temporalmente sus operaciones en la zona, generando severos retrasos en la distribución.

A su vez, esta alteración logística provocó un alza drástica en los costos de los fletes marítimos, lo que impacta de forma directa sobre las tarifas finales de los refinados. Según análisis de la firma ING, cualquier alivio efectivo en los surtidores dependerá del restablecimiento total de la seguridad náutica en el golfo Pérsico, dado que las distorsiones actuales en la cadena de transporte continúan presionando los costos de extracción y traslado.

Incertidumbre diplomática y panorama de mercado

En el plano político, la estrategia estadounidense orientada a volcar mayor volumen de diésel al mercado global logró moderar momentáneamente las cotizaciones mayoristas en Europa y Norteamérica. Sin embargo, la advertencia de que las ofensivas contra centros energéticos no se detendrán en el terreno de combate volvió a inyectar volatilidad en las mesas de negociación.

Con un piso de precios un 70 % más alto en comparación con los valores promedio previos, los analistas prevén que la volatilidad en las cotizaciones se mantendrá como la tónica dominante durante el último tramo del año.

(Con información de RT)

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