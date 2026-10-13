El mercado internacional de los hidrocarburos atraviesa un escenario de extrema tensión que mantiene las cotizaciones de los combustibles en niveles críticos. La conjunción de hostilidades militares en puntos clave de distribución, el endurecimiento de la navegación en el golfo Pérsico y las discrepancias diplomáticas sobre el cese de ataques a infraestructuras clave han neutralizado los esfuerzos por contener los valores del barril.
Escalada e inestabilidad
Crisis energética global: el petróleo supera los 106 dólares empujado por el conflicto en Oriente Medio
Los fletes que transportan petróleo se encarecen tras el desvío de rutas marítimas, consolidando una suba acumulada del crudo superior al 70 % en 2026.