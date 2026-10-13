Crisis energética global: el petróleo supera los 106 dólares empujado por el conflicto en Oriente Medio

A su vez, esta alteración logística provocó un alza drástica en los costos de los fletes marítimos, lo que impacta de forma directa sobre las tarifas finales de los refinados. Según análisis de la firma ING, cualquier alivio efectivo en los surtidores dependerá del restablecimiento total de la seguridad náutica en el golfo Pérsico, dado que las distorsiones actuales en la cadena de transporte continúan presionando los costos de extracción y traslado.

Incertidumbre diplomática y panorama de mercado

En el plano político, la estrategia estadounidense orientada a volcar mayor volumen de diésel al mercado global logró moderar momentáneamente las cotizaciones mayoristas en Europa y Norteamérica. Sin embargo, la advertencia de que las ofensivas contra centros energéticos no se detendrán en el terreno de combate volvió a inyectar volatilidad en las mesas de negociación.

Con un piso de precios un 70 % más alto en comparación con los valores promedio previos, los analistas prevén que la volatilidad en las cotizaciones se mantendrá como la tónica dominante durante el último tramo del año.

(Con información de RT)