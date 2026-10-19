Crisis política en Francia: Macron rechaza la dimisión de su ministro del Interior y activa un gabinete de crisis

Fallas de inteligencia, bloqueo del Louvre y tensión creciente en Francia

El propio ministro del Interior reconoció en declaraciones a la emisora France Inter que asumía la responsabilidad total de lo sucedido, admitiendo que el operativo de seguridad implementado resultó asimétrico frente al volumen real de manifestantes. Los pronósticos de las autoridades estimaban una concurrencia de 200.000 personas para la jornada del sábado; sin embargo, la cifra final superó los 500.000 asistentes en todo el territorio nacional, desbordando los dispositivos desplegados por 60.000 agentes de la Policía y la Gendarmería.

El descontento y la agitación social continuaron replicándose al inicio de la semana. En París, grupos de estudiantes de secundaria y universitarios bloquearon los accesos al Museo del Louvre para denunciar la represión policial, impidiendo su apertura habitual. En tanto, en la ciudad de Marsella, las autoridades decretaron la prohibición total de concentraciones tras los violentos saqueos a comercios y grandes almacenes registrados durante las últimas horas.

Pérdidas millonarias y medidas de emergencia del Gobierno

El impacto económico y sobre la infraestructura pública encendió las alarmas del Ejecutivo francés. En la ciudad de Limoges, la sede de la Alcaldía fue consumida por las llamas, mientras que en la capital y otras regiones se contabilizan cientos de comercios destrozados y saqueados.

Ante este panorama, el primer ministro Sébastien Lecornu puso en marcha una célula interministerial de crisis enfocada en el seguimiento judicial, la evaluación de daños en el comercio y el auxilio a través del sistema asegurador. Por su parte, la Presidencia encomendó a la cartera del Interior el despliegue inmediato de nuevas tácticas de intervención en el terreno, sin descartar la posibilidad de decretar el estado de emergencia o imponer toques de queda locales si la conflictividad no cede en las próximas jornadas.