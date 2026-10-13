¿Cuáles fueron las medidas del gobierno que permitieron reducir la pobreza?

El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, analizó en su última sesión los datos oficiales sobre la pobreza correspondientes al primer semestre de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe constató que unos 95.000 uruguayos superaron la línea de pobreza, lo que representa una reducción de la tasa general del 17,7% al 14,8% en la comparación interanual.
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Tras la deliberación del gabinete, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó las cifras como «auspiciosas» y destacó la significación del logro para la gestión gubernamental: «Para un gobierno de izquierda es muy relevante, porque implica que el rumbo que estableció está empezando a dar resultados».
Fuerte impacto en la primera infancia
El dato más relevante del reporte radica en la evolución de la pobreza en la primera infancia, un segmento prioritario en la agenda pública nacional. Según las cifras del INE, el porcentaje de menores de seis años en situación de pobreza experimentó un marcado descenso, pasando del 32,4% registrada en el primer semestre de 2025 al 24,9% en el mismo período del corriente año.
Esta disminución refleja el impacto directo de las políticas focalizadas en la protección social de los hogares con mayor vulnerabilidad.
Factores determinantes de la mejora económica
De acuerdo con la evaluación del Poder Ejecutivo, el descenso de los índices responde a la combinación de políticas activas orientadas a fortalecer el ingreso de los hogares y dinamizar el mercado de trabajo. Entre los factores principales se destacan:
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Ingresos y salarios: El aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, junto con la priorización en la recuperación de los salarios más sumergidos.
Mercado laboral e infraestructura: La creación de empleo —con énfasis en el incremento de la tasa de ocupación femenina— y la reactivación de la obra pública a nivel nacional.