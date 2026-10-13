¿Cuáles fueron las medidas del gobierno que permitieron reducir la pobreza?

El Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, analizó en su última sesión los datos oficiales sobre la pobreza correspondientes al primer semestre de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El informe constató que unos 95.000 uruguayos superaron la línea de pobreza, lo que representa una reducción de la tasa general del 17,7% al 14,8% en la comparación interanual.