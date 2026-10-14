Díaz cruzó a Bordaberry por la Jutep y recordó: "Nosotros tuvimos espionaje sobre senadores"

Denuncia por un asado en Florida

El planteo ante la Jutep surgió por un asado organizado por compañeros de sector del legislador colorado Walter Cervini, el 3 de agosto, en la Rural de Florida.

Cervini había sido operado de un aneurisma a mitad de año y, durante su recuperación en CTI, sufrió una peritonitis aguda que requirió una nueva cirugía y prolongó su internación.

Tras su recuperación, sus compañeros organizaron el encuentro, al que asistió Robert Bouvier, director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) por el Partido Colorado.

Durante la reunión, Bouvier pronunció un discurso y aclaró que no se trataba de un acto político, sino de un encuentro entre amigos para celebrar la recuperación de Cervini. El episodio fue denunciado ante la Jutep.

Díaz y el debate sobre las garantías democráticas

La discusión también derivó en un cruce entre legisladores durante el debate en el Senado sobre las garantías para los parlamentarios.

Díaz defendió la necesidad de abordar el tema y recordó los hechos ocurridos durante la legislatura pasada. “Nosotros tuvimos espionaje sobre senadores de la República. Si habrá que tener estatura moral y ética para hablar de la defensa de la democracia”, expresó.

El intercambio entre los legisladores elevó la tensión en sala y llevó a disponer un cuarto intermedio para calmar el ambiente.