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Política

Tensión

Díaz cruzó a Bordaberry por la Jutep y recordó: "Nosotros tuvimos espionaje sobre senadores"

La senadora del FA defendió el procedimiento del organismo tras la denuncia por un asado al que asistió el director de AFE.

La senadora Bettiana Díaz.

La senadora Bettiana Díaz.

 Dante Fernández / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, respondió a los cuestionamientos de la oposición por el planteo de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al senador colorado Pedro Bordaberry. Aseguró que el procedimiento se originó en una denuncia anónima y en un informe de la asesoría jurídica del organismo, y negó que se tratara de una acción personal del vicepresidente, Alfredo Asti.

“Es una denuncia anónima que se recibe y, en base a eso, la asesoría jurídica de la Jutep redacta este informe”, explicó Díaz este martes. Además, señaló que el directorio tiene como criterio hacer llegar ese tipo de oficios.

Ante la interpretación de Bordaberry de que se trataba de una intimación personal, la senadora sostuvo que Asti aclaró que no había actuado contra el legislador colorado. “Cuando salen estos informes de la Jutep, lo que hacen es que los firma el director que esté presente en ese momento”, afirmó.

Denuncia por un asado en Florida

El planteo ante la Jutep surgió por un asado organizado por compañeros de sector del legislador colorado Walter Cervini, el 3 de agosto, en la Rural de Florida.

Cervini había sido operado de un aneurisma a mitad de año y, durante su recuperación en CTI, sufrió una peritonitis aguda que requirió una nueva cirugía y prolongó su internación.

Tras su recuperación, sus compañeros organizaron el encuentro, al que asistió Robert Bouvier, director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) por el Partido Colorado.

Durante la reunión, Bouvier pronunció un discurso y aclaró que no se trataba de un acto político, sino de un encuentro entre amigos para celebrar la recuperación de Cervini. El episodio fue denunciado ante la Jutep.

Díaz y el debate sobre las garantías democráticas

La discusión también derivó en un cruce entre legisladores durante el debate en el Senado sobre las garantías para los parlamentarios.

Díaz defendió la necesidad de abordar el tema y recordó los hechos ocurridos durante la legislatura pasada. “Nosotros tuvimos espionaje sobre senadores de la República. Si habrá que tener estatura moral y ética para hablar de la defensa de la democracia”, expresó.

El intercambio entre los legisladores elevó la tensión en sala y llevó a disponer un cuarto intermedio para calmar el ambiente.

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