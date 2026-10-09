Edil Gómez desoye al Partido Nacional y no tiene previsto renunciar a su banca

La sanción responde a la contratación de Pablo Leiva, posteriormente condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. La evaluación partidaria se concentró en que el asesor recibió salarios financiados con recursos públicos sin cumplir tareas, una circunstancia que el propio Gómez reconoció públicamente.

Licencia posterga la definición sobre la banca

El edil pretende solicitar renovaciones de su licencia hasta resolver su futuro político. El semanario no informó una fecha para esa definición ni presentó la continuidad de las licencias como una renuncia ya acordada.

Esas fuentes también sostuvieron que la recomendación del Directorio blanco no obliga a Gómez a dejar la banca. Esa interpretación fue transmitida por los informantes del medio: el partido adoptó una sanción interna y solicitó su apartamiento, pero la decisión de renunciar sigue pendiente.

Por lo tanto, la situación tiene dos planos diferenciados: la suspensión partidaria, que ya fue resuelta, y la continuidad de Gómez como edil, sobre la que no anunció una decisión definitiva. Su ausencia mediante licencia mantiene abierta esa segunda cuestión.