Edil Gómez desoye al Partido Nacional y no tiene previsto renunciar a su banca

El caso Leiva que involucra al edil blanco Gonzalo Gómez sigue dando que hablar. El curul nacionalista no tiene previsto a corto plazo renunciar a su banca en la Junta Departamental de Montevideo, pese a que el Directorio del Partido Nacional lo suspendió de su actividad partidaria por dos años y recomendó que se apartara del cargo durante el período que dure la sanción.
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El edil continuará de licencia mientras define su futuro político, pese a que el Partido Nacional suspendió sus derechos y obligaciones partidarias por dos años y recomendó que se apartara del ejercicio del cargo durante ese período.
El semanario Búsqueda publicó que Gómez acordó con dirigentes de su sector continuar utilizando sus días de licencia mientras procesa la situación y evalúa qué decisión adoptar sobre su permanencia en el legislativo departamental.
La sanción responde a la contratación de Pablo Leiva, posteriormente condenado por lavado de activos vinculado al narcotráfico. La evaluación partidaria se concentró en que el asesor recibió salarios financiados con recursos públicos sin cumplir tareas, una circunstancia que el propio Gómez reconoció públicamente.
Licencia posterga la definición sobre la banca
El edil pretende solicitar renovaciones de su licencia hasta resolver su futuro político. El semanario no informó una fecha para esa definición ni presentó la continuidad de las licencias como una renuncia ya acordada.
Esas fuentes también sostuvieron que la recomendación del Directorio blanco no obliga a Gómez a dejar la banca. Esa interpretación fue transmitida por los informantes del medio: el partido adoptó una sanción interna y solicitó su apartamiento, pero la decisión de renunciar sigue pendiente.
Por lo tanto, la situación tiene dos planos diferenciados: la suspensión partidaria, que ya fue resuelta, y la continuidad de Gómez como edil, sobre la que no anunció una decisión definitiva. Su ausencia mediante licencia mantiene abierta esa segunda cuestión.