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Política

Combate a la pobreza infantil

El Frente Amplio respaldó la iniciativa del PIT-CNT de gravar a los más ricos

El Congreso del Frente Amplio respaldó la propuesta del PIT-CNT de aplicar un 1% adicional al Impuesto al Patrimonio para capitales superiores al millón de dólares.

Congreso del Frente Amplio.

Congreso del Frente Amplio.

 Carlos Lebrato / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de su VIII Congreso Ordinario, el Frente Amplio aprobó una moción de alto impacto político y social que respalda la aplicación de una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio para personas físicas con activos superiores al millón de dólares. La iniciativa busca recaudar fondos genuinos destinados exclusivamente a la erradicación de la pobreza infantil y adolescente en Uruguay.

El acuerdo, que unificó las posturas de las bases departamentales y las corrientes internas de la fuerza política, encomienda canalizar la recaudación hacia programas de atención integral a la infancia vulnerable, con una marcada perspectiva territorial y de equidad de género.

Estudios técnicos hacia 2027 y responsabilidad fiscal

El texto aprobado traza una hoja de ruta con horizonte en el año 2027 para profundizar las evaluaciones normativas, técnicas y de impacto instrumental dentro del partido. Con esta graduación, la coalición de izquierdas busca equilibrar la necesidad redistributiva con la prudencia en el diseño tributario y la estabilidad macroeconómica del país.

Desde la conducción partidaria se remarcó que la resolución marca una clara orientación ética y programática, resguardando la flexibilidad de la gestión presupuestal y sin significar una ejecución automática de forma inmediata.

Justicia tributaria y respaldo al movimiento sindical

Tras la votación, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó la trascendencia del consenso alcanzado dentro de la orgánica. «Ninguna fuerza progresista se puede mutilar la idea de generar justicia tributaria», enfatizó el titular de la fuerza política.

Con este pronunciamiento, el Congreso del Frente Amplio ratifica su alineamiento con el planteo original impulsado por el PIT-CNT, consolidando la equidad fiscal y la erradicación de la pobreza infantil como ejes centrales de su agenda estratégica.

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