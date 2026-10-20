En el marco de su VIII Congreso Ordinario, el Frente Amplio aprobó una moción de alto impacto político y social que respalda la aplicación de una sobretasa del 1% al Impuesto al Patrimonio para personas físicas con activos superiores al millón de dólares. La iniciativa busca recaudar fondos genuinos destinados exclusivamente a la erradicación de la pobreza infantil y adolescente en Uruguay.
Combate a la pobreza infantil
El Frente Amplio respaldó la iniciativa del PIT-CNT de gravar a los más ricos
El Congreso del Frente Amplio respaldó la propuesta del PIT-CNT de aplicar un 1% adicional al Impuesto al Patrimonio para capitales superiores al millón de dólares.