El Frente Amplio respaldó la iniciativa del PIT-CNT de gravar a los más ricos

Desde la conducción partidaria se remarcó que la resolución marca una clara orientación ética y programática, resguardando la flexibilidad de la gestión presupuestal y sin significar una ejecución automática de forma inmediata.

Justicia tributaria y respaldo al movimiento sindical

Tras la votación, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó la trascendencia del consenso alcanzado dentro de la orgánica. «Ninguna fuerza progresista se puede mutilar la idea de generar justicia tributaria», enfatizó el titular de la fuerza política.

Con este pronunciamiento, el Congreso del Frente Amplio ratifica su alineamiento con el planteo original impulsado por el PIT-CNT, consolidando la equidad fiscal y la erradicación de la pobreza infantil como ejes centrales de su agenda estratégica.