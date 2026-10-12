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Política Consejo de  Ministros |

Reunión en el Prado

El presidente Yamandú Orsi reúne este lunes al Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes

El encuentro convocado por Yamandú Orsi comenzará a las 10:00 horas bajo una modalidad de agenda abierta.

El presidente Yamandú Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros.

El presidente Yamandú Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros.
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a todo su gabinete para celebrar una nueva sesión del Consejo de Ministros este lunes 12 de octubre, a partir de la hora 10:00. La reunión de trabajo tendrá lugar en las instalaciones de la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el barrio Prado.

Según informaron fuentes gubernamentales, la convocatoria se desarrollará bajo la modalidad de agenda abierta, sin un temario prefijado ni un asunto central declarado en forma oficial.

Antecedentes y temas en la agenda del Ejecutivo

La última sesión plenaria del Consejo de Ministros se había concretado el pasado 1.º de septiembre. En aquella oportunidad, el gabinete abordó un conjunto de definiciones clave para la administración, incluyendo los ajustes en el precio de los combustibles, los avances del proyecto de ley sobre política espacial, la licitación para el futuro Hospital de la Costa y el estado de situación de los arbitrajes internacionales tramitados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Se prevé que al término de la deliberación matutina en el Prado, voceros del Poder Ejecutivo brinden una conferencia de prensa para dar a conocer los principales temas analizados y los eventuales acuerdos alcanzados por los distintos Ministerios.

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