El presidente Yamandú Orsi reúne este lunes al Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes

Antecedentes y temas en la agenda del Ejecutivo

La última sesión plenaria del Consejo de Ministros se había concretado el pasado 1.º de septiembre. En aquella oportunidad, el gabinete abordó un conjunto de definiciones clave para la administración, incluyendo los ajustes en el precio de los combustibles, los avances del proyecto de ley sobre política espacial, la licitación para el futuro Hospital de la Costa y el estado de situación de los arbitrajes internacionales tramitados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).