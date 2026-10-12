El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a todo su gabinete para celebrar una nueva sesión del Consejo de Ministros este lunes 12 de octubre, a partir de la hora 10:00. La reunión de trabajo tendrá lugar en las instalaciones de la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el barrio Prado.
Reunión en el Prado
El presidente Yamandú Orsi reúne este lunes al Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes
El encuentro convocado por Yamandú Orsi comenzará a las 10:00 horas bajo una modalidad de agenda abierta.