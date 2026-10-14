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Política

No se la llevan

Idea de quitar departamentos genera fuerte rechazo de los intendentes

Los jefes comunales tildaron la idea del senador Nicolás Viera como “utópica”, “centralista” y de ser una “cortina de humo”.

Idea del senador del FA Nicolás Viera de bajar el número de departamento levanta polémica.

Idea del senador del FA Nicolás Viera de bajar el número de departamento levanta polémica.
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Por Redacción Caras y Caretas

La iniciativa del senador Nicolás Viera de reemplazar los 19 departamentos por “8 o 9” regiones desató duras críticas desde filas comunales. Intendentes del Partido Nacional, Partido Colorado e incluso del Frente Amplio tildaron la idea de “utópica”, “centralista” y de ser una “cortina de humo”.

La idea, adelantada en Todo un tema (en el streaming de El Observador), apunta a eliminar las 19 intendencias y juntas departamentales y crear en su lugar “8 o 9” regiones, con poderes ejecutivos y legislativos. El legislador considera “ilógico” que existan 19 departamentos en un territorio que se recorre “en seis horas” y considera que en las intendencias y juntas hay una “sangría de gasto público”.

Según publica este miércoles El Observador, todos se distanciaron de la propuesta, entre ellos el frenteamplista Daniel Ximénez (Lavalleja) y el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso (Florida).

Tanto los blancos Nicolás Olivera (Paysandú), Emiliano Soravilla (Artigas), Felipe Algorta (Durazno) y Enciso, como el colorado Richard Sander (Rivera) y el frenteamplista Ximénez coincidieron en que se trata de una propuesta que no se puede llevar adelante y que se opone a la idea de descentralización que impulsan los gobiernos nacionales en los últimos periodos.

Achicar el Estado

“Si la idea es achicar el Estado hay varios organismos antes que pensar en las intendencias”, dijo Soravilla, que consideró “totalmente utópico” que su departamento pueda unirse, por ejemplo, a Salto o Rivera. “Nadie estaría de acuerdo con eso”, aseguró.

Olivera se mostró “decepcionado de la calidad del debate público”, de las “prioridades de quienes esgrimen representatividad de la gente y del pedestal en que se ponen algunos”.

El blanco consideró “absolutamente centralista y regresiva” la propuesta.

El presidente del Congreso de Intendentes el nacionalista Carlos Enciso consideró que la propuesta "no es seria" y que, en realidad, se trata de una “cortina de humo para desviar el foco de los problemas del país”.

Por su parte el intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, consideró que “no hay voluntad política” para que se concrete la propuesta.

“Bienvenidas sean las propuestas para mejorar la eficacia del Estado, pero yo creo que es muy difícil llevar adelante esa idea teniendo en cuenta la coyuntura política del bipartidismo. Empezaría por otras cosas importantes donde se puede conseguir el consenso político”, dijo.

Además, reconoció que la idea “va a contramano de la descentralización”.

El intendente de Durazno Felipe Algorta tildó la propuesta de “pelotazo para salir un rato en la prensa”. “También podría haber propuesto bajar el número de legisladores, pero como allí su partido es mayoría no lo dice. No hay ninguna propuesta seria de fondo”, consideró el nacionalista.

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