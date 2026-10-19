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Política

Jubilación anticipada a los 60 años: Gobierno defiende el proyecto y asegura estabilidad fiscal

Rodrigo Arim dijo que la iniciativa amplía la libertad de elección, mejora la cobertura de los trabajadores de menores ingresos y mantiene el equilibrio fiscal.

Arim explicó los detalles del proyecto de jubilación anticipada.

Arim explicó los detalles del proyecto de jubilación anticipada.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) y representantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados analizaron el proyecto de jubilación anticipada presentado por el Poder Ejecutivo, junto a autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

En la reunión participaron los ministros Gabriel Oddone y Juan Castillo, el director de la OPP, Rodrigo Arim, y otras autoridades de los organismos involucrados.

Tras el encuentro, Arim señaló que el proyecto introduce modificaciones al régimen previsional con el objetivo de garantizar la estabilidad fiscal y ampliar la libertad de las personas para elegir cuándo jubilarse.

“Un componente central, sin duda, es la incorporación de esta causal de retiro anticipado a los 60 años, pero también hay mejoras para quienes se jubilan en circunstancias de discapacidad y hay también otros mecanismos de ajuste paramétrico que se incorporan en la discusión más general del proyecto”, explicó en rueda de prensa.

Proyecto busca ampliar opciones

El jerarca destacó que la iniciativa busca ampliar las opciones de retiro, mejorar la cobertura de los sectores más vulnerables y mantener la estabilidad fiscal del sistema previsional.

En cuanto a las tasas de reemplazo —el porcentaje del ingreso que representa la jubilación—, Arim sostuvo que el retiro anticipado implicará que buena parte de los trabajadores, fundamentalmente quienes tienen ingresos más altos, financien esa opción mediante una prestación menor.

“En el mundo también hay muchas experiencias de países que han transitado situaciones demográficas similares a la de Uruguay y que efectivamente logran tener una causal normal de retiro a cierta edad, por ejemplo, 65 años, pero habilitan la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda financiarse un retiro previo, por ejemplo, a los 60 años”, afirmó.

Iniciativa con mejoras

Asimismo, señaló que el proyecto prevé que el 30% de los trabajadores de menores ingresos pueda jubilarse en condiciones iguales o, en algunos casos, mejores que las establecidas antes de la aprobación de la Ley 20.130, durante el gobierno anterior.

“Estamos incorporando una modificación que le brinda más libertad a las personas, que cubre mejor, con instrumentos de mejor calidad, a los trabajadores de menores ingresos y que simultáneamente asegura la estabilidad fiscal del arreglo institucional que implica nuestro régimen previsional”, concluyó Arim.

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