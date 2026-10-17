Julián Mazzoni criticó la lentittud en la transformación educativa

Mazzoni señaló que también se esperaba un necesario shock de inversión en infraestructura, y si bien se instalaron comedores en distintos liceos del país, ese nivel de inversión en este rubro “no se puede concretar por razones presupuestales”. Al respecto, el consejero representante de los docentes en el Codicen dijo que parte de las dificultades para modificar la Transformación Educativa están vinculadas al presupuesto “porque, además de cambiar enfoques en la enseñanza, también hay cambios de la Reforma que requieren presupuesto”.

El punto más preocupante de la llamada Transformación Educativa siguió Mazzoni es el enfoque competencial que vaciaba los contenidos, punto que de hecho los principales lugares de referencia están abandonando para pasar a potenciar asignaturas. Mazzoni sostuvo que “el malestar docente tiene que ver ahora con las dificultades que encontramos en las aulas, situaciones de violencia, de pobreza, a pesar de que hay noticias alentadoras con respecto a su descenso”. Mazzoni subrayó que “lo que nos preocupa es que el proceso de cambios de la Transformación Educativa tiene que ser muy participativo y las ATD tienen que jugar el papel que la propia ley les otorga, es decir, asesorar al Codicen y a los organismos desconcentrados”. Añadió que se avanzó en “la libertad sindical seriamente limitada en el período anterior”, aunque señaló que el incremento presupuestal “ha sido decepcionante para los docentes y para quien habla porque se está lejos de alcanzar el 6 % del PBI para la educación cuando el Programa del Frente Amplio establece que debe alcanzarse ese porcentaje para la educación pública y vemos que estamos a un punto y medio, no hay perspectiva de que mejore”.

En la última Rendición de Cuentas, dijo Mazzoni, la mayoría del Codicen pidió 3.200 millones de pesos para la educación pública y se otorgaron 300 millones de pesos, es decir, menos del 10 %. Por tanto, allí hay una limitación muy fuerte. Actualmente el presupuesto se ubica en 4,6 % del PBI.

En cuanto a la Reforma Educativa, Mazzoni dijo que “para nosotros hay determinadas secuencias pedagógicas que hay que seguir para poder obtener un nivel de aprendizaje que no se obtendrá de otra manera. Había una injerencia economicista vinculada al statu quo pretendía adaptar al conjunto de los estudiantes a una realidad muy magra e injusta”. A manera de ejemplo, Mazzoni dijo que “en una materia se hacía más hincapié en los procedimientos que en los contenidos y es eso lo que está cambiando aunque el marco curricular nacional todavía no se ha superado”.

Mazzoni dijo que “se recuperaron asignaturas” y que está previsto que a partir de 2027 “mejorará el mecanismo de evaluación para el pasaje de grado, pero lo cierto es que en dos años de la presente administración aún no se ha superado el marco curricular nacional y esto hace que no se hayan concretado modificaciones en los programas de las distintas asignaturas”.

Acerca de la repetición de grado que los estudiantes de Secundaria podrían experimentar de no alcanzar un nivel aceptable, Mazzoni dijo que “no repetirán mientras no se modifique el marco curricular nacional”, y recordó que “yo voté en contra de eso porque, si bien hay que instrumentar todos los mecanismos de apoyo a los estudiantes para que no se repita pase lo que pase, es negativo”.

Con respecto a la eliminación de bachillerato diversificado que en 2025 comenzó a discutirse, Mazzoni respondió que esa discusión ya fue saldada porque el documento aprobado esta semana “deja claro que esa diversificación tiene que existir porque tiene que ver con nuestra historia de la educación”.

En relación al ausentismo docente, Mazzoni dijo que tiene que ver con “las excesivas cargas horarias, con las dificultades con las que los docentes se encuentran en las aulas, con los grupos superpoblados, falta de funcionarios para atender a los estudiantes en los liceos y enfermedades profesionales que se potencian con esa realidad”. La situación salarial obliga a tener más horas de las que sería aconsejable para poder atender bien los diferentes grupos. “Uno puede compartir la integración de distintos estudiantes con niveles distintos de aprendizaje pero genera también sobrecarga, exige achicar grupos y tener menos horas cada docente que le permita planificar. Todo ese panorama siguió Mazzoni produce ausentismo docente aunque se han tomado medidas que acompañamos, como mejorar la alimentación en la educación media, instalación de comedores y extensión del tiempo y becas Butiá que van creciendo en asignaciones como el apoyo para ingresos de estudiantes de Primaria; medidas que son positivas pero aún insuficientes. Se va por un camino correcto pero insuficiente aún para que se note una mejoría.

“Todos esos elementos son desencadenantes de justas solicitudes de certificaciones médicas… pero es muy fácil culpar a los docentes con los problemas que tienen que ver con el presupuesto y con la justicia social. Hay un deterioro cultural general que no es achacable solo a los docentes”, indicó Mazzoni. En cuanto a las pruebas PISA, el consejero sostuvo que sus resultados son indicios que no se pueden despreciar, “pero creo que si los resultados son óptimos en ciencias, por ejemplo, no se puede plantear que es producto de la presente Transformación Educativa, porque los estudiantes que hacen tales pruebas tienen 15 años y pasaron, por lo menos, por 3 transformaciones educativas, por eso no se puede analizar a la ligera”.

Mazzoni comenzó su gestión en 2022 en representación de los docentes que se manifestaron tanto en las ATD como en sus organizaciones sindicales, “en contra de la Transformación Integral Curricular, y por ello mantuvimos esa posición en el Codicen y no acompañamos ninguno de los documentos centrales de la Transformación Educativa, particularmente el marco curricular nacional que dejaba totalmente de lado la construcción histórica de la pedagogía nacional”. Recordó que “cuando ingresamos, además de la persecución sindical vivida en el Liceo de San José y en el IAVA, una de las preocupaciones fue el presupuesto, que, en ese año, ya estaba aprobado. Luego de dos Rendiciones de Cuentas se revirtió una situación salarial dijo Mazzoni que se había producido en los dos primeros años del gobierno anterior y que llevó a perder poder adquisitivo”.

Consultado sobre las razones que llevaron a no desmantelar la Transformación Educativa iniciada en la anterior administración luego de las críticas formuladas por los docentes sindicalizados y también por parte de las Asambleas Técnico Docentes, Mazzoni respondió que “creo que tiene que ver con una impronta que tiene el Gobierno nacional de que muchas de las cosas que posiblemente la población esperaba, finalmente, o no se están haciendo, o se hacen con un ritmo más cansino de lo que pudiéramos esperar”.