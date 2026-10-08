La pobreza cayó al 14,8 % en el primer semestre de 2026 y la indigencia se redujo un tercio

Al llevar los porcentajes a valores absolutos por cada millar de habitantes, la tasa decreció de 177 personas en el primer semestre de 2025 a 148 en igual período de 2026. El resultado implica que 29 personas menos por cada mil habitantes carecen de los ingresos mínimos requeridos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias fundamentales.

Criterios metodológicos y umbrales de ingreso

Los datos fueron elaborados bajo la metodología del INE de 2017, estructurada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares. La norma técnica estipula la condición de pobreza a partir del ingreso disponible ajustado, contemplando variables como la región geográfica, el régimen de tenencia de la vivienda y la cantidad de integrantes del hogar.

Para el mes de junio de 2026, los umbrales de ingreso líquido mínimo establecidos para un hogar tipo de tres personas con pago de alquiler se fijaron en $58.893 para Montevideo y en$ 45.364 para las localidades del interior del país. Si bien las cuatro métricas principales expusieron una retracción de carácter general respecto a los promedios de 2025, el informe advierte que casi 15 de cada 100 uruguayos continúan por debajo de la línea de pobreza.