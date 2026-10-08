La pobreza cayó al 14,8 % en el primer semestre de 2026 y la indigencia se redujo un tercio

La pobreza en Uruguay registró una contracción significativa durante el primer semestre de 2026 al ubicarse en el 14,8 % de la población, lo que supone una reducción de 2,9 puntos porcentuales frente al 17,7 % medido en el mismo lapso del año anterior. De acuerdo con las estimaciones oficiales divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la incidencia del fenómeno cedió un 16 % en términos relativos, traduciéndose en que unas 95.000 personas salieron de la condición de pobreza en los últimos 12 meses.
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La mejora del escenario socioeconómico se reflejó de igual manera en el análisis de los hogares. En el primer semestre de 2025, el 13,9 % de los núcleos familiares no lograba cubrir la canasta básica; un año más tarde, ese indicador se redujo 2,3 puntos porcentuales para situarse en el 11,6 %.
Retroceso generalizado de la indigencia y métrica poblacional
Las cifras vinculadas a la extrema pobreza acompañaron la tendencia a la baja en todos los frentes relevados. La proporción de personas en situación de indigencia pasó del 1,8 % al 1,2 % entre semestres, lo que representa una contracción relativa del 33 %. En el caso de los hogares indigentes, la cifra descendió del 1,4 % al 1,0 %.
Al llevar los porcentajes a valores absolutos por cada millar de habitantes, la tasa decreció de 177 personas en el primer semestre de 2025 a 148 en igual período de 2026. El resultado implica que 29 personas menos por cada mil habitantes carecen de los ingresos mínimos requeridos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias fundamentales.
Criterios metodológicos y umbrales de ingreso
Los datos fueron elaborados bajo la metodología del INE de 2017, estructurada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares. La norma técnica estipula la condición de pobreza a partir del ingreso disponible ajustado, contemplando variables como la región geográfica, el régimen de tenencia de la vivienda y la cantidad de integrantes del hogar.
Para el mes de junio de 2026, los umbrales de ingreso líquido mínimo establecidos para un hogar tipo de tres personas con pago de alquiler se fijaron en $58.893 para Montevideo y en$ 45.364 para las localidades del interior del país. Si bien las cuatro métricas principales expusieron una retracción de carácter general respecto a los promedios de 2025, el informe advierte que casi 15 de cada 100 uruguayos continúan por debajo de la línea de pobreza.