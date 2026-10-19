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Política Fernando Pereira |

El último baile

Pereira descartó ser candidato a presidente y auguró que el partido ganará en 2029

Pereira dijo que el partido debe preparase desde ahora para los próximos comicios, aunque estimó que el gobierno no debe distraerse de sus acciones.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Luego de ser reelegido como presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira dijo este domingo que este nuevo período será el último suyo al frente del partido. Además, descartó ser candidato a presidente una vez que deje la dirección partidaria. “Tengo la convicción de que el Frente Amplio va a llegar en condiciones de competir y ganar la elección de 2029”, afirmó.

“Uno es consciente que 10 años en la presidencia del Frente Amplio es mucho tiempo, y asumir esta tarea es asumir una tarea que lleva muchísimas horas todos los días del año, y hay que ser consciente que tiene un día de comienzo y un día de final, luego de eso veré qué haré, pero naturalmente que ya no seré presidente del Frente Amplio y me gustaba dejarlo claro que es por un periodo y que no va a haber otro periodo”, dijo Pereira este domingo, luego de que el congreso del FA lo reeligiera como presidenta por unanimidad.

“Que un congreso de 2.000 delegados apruebe la candidatura y finalmente la presidencia por unanimidad, eso emocionalmente en el estado del alma es de un simbolismo tremendo, porque acá nos apoyaron todos los sectores del Frente Amplio y todas las bases del Frente Amplio, y es muy difícil lograr eso, fíjense que lo había logrado Tabaré (Vázquez), (Líber) Seregni y (Jorge) Brovetto, haber logrado eso me coloca en un lugar que yo nunca hubiera soñado, que nunca hubiera pensado, ese orgullo y ese honor yo lo voy a retribuir con cinco años en la presidencia del Frente Amplio”, agregó.

¿Y qué planes tiene para luego de dejar la presidencia del partido? ¿Descarta una candidatura a la Presidencia de la República? “Sí, totalmente, totalmente, entiendo que haya gente que maneje el nombre o que diga esa posibilidad, pero no está en mí otra tarea que ser orgullosamente presidente del Frente Amplio”, apuntó.

Las elecciones de 2029

Con todo, y también de cara al futuro, Pereira fue consultado sobre las elecciones de 2029, unos comicios en los que auguró que volverá a ganar el Frente Amplio.

“Yo me voy cuando termine, gane el Frente Amplio, pierda el Frente Amplio. Tengo la convicción de que el Frente Amplio va a llegar en condiciones de competir y ganar la elección de 2029”, dijo.

Así las cosas, estimó que el partido debe preparase desde ahora para los próximos comicios, aunque estimó que el gobierno no debe distraerse de sus acciones.

“Hay que prepararse, desde todo punto de vista, esto no quiere decir distraernos de nuestra gestión principal que es el gobierno, pero las cosas no se planifican de un día para otra, las cosas se trabajan, hay un método de trabajo en el Frente Amplio que fue el que nos llevó a tener 400.000 votos en la interna, hay un método de trabajo que fue lo que nos llevó a construir mayoría en el Senado y 48 diputados, hay un método de trabajo que nos llevó a ganar el balotaje, pero también hay muchos aprendizajes que quedaron anotados y nuestros propios errores de campaña, y para eso tenemos que tener un trabajo de largo aliento, no se trata de comenzar una campaña electoral, se trata de construir la fuerza política capaz de ganarle al poder político, al poder económico y al poder mediático”, afirmó.

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