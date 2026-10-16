Rinaldi sobre contratación de fundación vinculada a la ultraderecha en Durazno: "Se prendieron varias alarmas"

La diputada identificó entre sus postulados el liberalismo económico, el libre mercado, la propiedad privada, la limitación del Estado y el conservadurismo social. También señaló que la fundación tiene una proyección internacional y cuestionó algunos de sus posicionamientos ideológicos. Sin embargo, remarcó que el cuestionamiento central no consiste en que la organización tenga una determinada orientación política, sino en las circunstancias en las que resultó adjudicataria de la contratación. “Gana una licitación, pero no es por la posición política, porque hay otras cuestiones que están involucradas acá”, afirmó.

La observación del Tribunal de Cuentas

Uno de los principales motivos de preocupación de Rinaldi es la observación del Tribunal de Cuentas a la contratación. Según explicó, el organismo advirtió que el estatuto de la fundación no la habilitaba a gestionar recursos humanos y proporcionar mano de obra a terceros, precisamente la actividad para la que fue contratada por la Intendencia de Durazno.

La legisladora señaló que, pese a esa observación, la Intendencia reiteró el gasto y planteó que es necesario conocer los fundamentos de esa decisión. “Queremos saber también cuál fue la posición que tomó la Intendencia o cómo llegó a que se reiterara el gasto después de esta observación”, expresó.

FREE obtuvo 85 puntos en la licitación pública N.º 11/2025, frente a los 82,22 puntos de la otra propuesta admisible. El contrato, por $ 23 millones, tiene como finalidad la contratación de 200 trabajadores y trabajadoras para desempeñar distintas funciones en el gobierno departamental.

Para Rinaldi, tanto el monto involucrado como las características de la contratación justifican un examen detallado. La diputada también afirmó que, hasta el momento, no había encontrado antecedentes de contrataciones de otras instituciones estatales con esta misma fundación.

El temor a que se eludan los mecanismos contra el clientelismo

Otro de los aspectos que la legisladora puso sobre la mesa es el ingreso de trabajadores a las intendencias y la aplicación de los mecanismos previstos para evitar el clientelismo político. Rinaldi recordó que el año pasado se votó la Ley 20.448, según la referencia que realizó durante la entrevista, y sostuvo que la contratación de personal mediante fundaciones puede desnaturalizar el objetivo de establecer procedimientos transparentes para el ingreso de trabajadores.

En ese sentido, explicó que una de las preguntas planteadas en su solicitud de información apunta a conocer cómo se incorporarán los trabajadores contratados a través de FREE y si se respetarán los mecanismos correspondientes. “Hay mecanismos que se empiezan a utilizar para contratar gente para la Intendencia, evadiendo lo que la intención de la ley viene justamente a hacer, que es evitar el clientelismo político”, advirtió.

La diputada también recordó los cuestionamientos que, según señaló, existieron en torno a la Fundación A Ganar, particularmente por la inestabilidad laboral y las dificultades relacionadas con los aportes a la seguridad social de algunos trabajadores. Asimismo, mencionó pedidos de información realizados en el período anterior sobre contratos, salarios y tareas desempeñadas por personal contratado mediante esa organización, que, según afirmó, no obtuvieron respuesta. Para Rinaldi, esos antecedentes refuerzan la necesidad de examinar las condiciones de contratación y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Los vínculos políticos y las preguntas que siguen abiertas

La vinculación de FREE con Pablo Viana también forma parte de las interrogantes planteadas por la legisladora. Viana presidió la fundación desde 2013 y fue jefe de campaña de Juan Sartori en 2019. Su trayectoria lo conecta, además, con espacios y encuentros internacionales vinculados a sectores liberales, libertarios y conservadores.

Consultada sobre esos vínculos, Rinaldi indicó que las investigaciones continúan y que parte de la información surge de la propia página web de la organización. “En principio no sería nada ilegal, pero sí empieza a llamar la atención los vínculos políticos y la posición política de la fundación y, con estas cuestiones que acabo de mencionar, cómo termina siendo la ganadora de esta licitación a pesar de no estar en su propio estatuto habilitada para cumplir esta función”, sostuvo.

La legisladora planteó que quiere determinar si existe algún vínculo entre la fundación y jerarcas o funcionarios de la Intendencia de Durazno, ya sea en el plano político o laboral. Aclaró que se trata de interrogantes que procura esclarecer mediante la solicitud de información, no de conclusiones sobre la existencia de irregularidades. “Hay muchas rarezas acá”, resumió, al enumerar la orientación política de FREE, la observación del Tribunal de Cuentas y la falta de habilitación estatutaria que, según explicó, se detectó para la tarea encomendada.

Rinaldi también señaló que el tema no preocupa únicamente al Frente Amplio. Según indicó, la bancada frenteamplista trabaja en conjunto con otros actores políticos y existe una solicitud de información promovida desde el Partido Colorado. Además, informó que en la Junta Departamental de Durazno se conformó una comisión preinvestigadora integrada por un edil del Partido Colorado, uno del Frente Amplio y una representante del Partido Nacional.

La diputada presentó su solicitud de información el 13 de octubre, al amparo de la Ley 9.515. Durante la entrevista explicó que este mecanismo tiene características distintas de los pedidos de informes dirigidos a otros organismos públicos y que no establece un plazo para que la Intendencia responda. Aun así, consideró que el gobierno departamental debería brindar explicaciones para transparentar el proceso y responder tanto a su solicitud como a los planteos de los ediles.